WhatsApp rilascia un’app Mac riprogettata con supporto per le chiamate di gruppo

Meta ha rilasciato oggi la sua app WhatsApp rinnovata per macOS, introducendo il supporto per le chiamate di gruppo, il trascinamento dei file e altro ancora.

La nuova app nativa per Mac è ottimizzata per display di grandi dimensioni ed esperienze di livello desktop come il trascinamento di file nelle chat e la visualizzazione di più messaggi nelle cronologie delle chat.

Offre inoltre prestazioni migliori e supporta per la prima volta le chiamate di gruppo WhatsApp da macOS, supportando fino a otto persone nelle chiamate video e fino a 32 persone nelle chiamate audio. Gli utenti possono partecipare a una chiamata di gruppo dopo che è iniziata, visualizzare la cronologia delle chiamate e scegliere di ricevere notifiche di chiamata in arrivo anche quando l’app è chiusa.

La nuova esperienza WhatsApp ha debuttato su Windows all’inizio di quest’anno. Dopo un lungo periodo di beta testing, l’app nativa per Mac è ora disponibile per il download da whatsapp.com e sarà presto rilasciata sul Mac App Store .

