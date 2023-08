Wondershare Recoverit: come recuperare i dati dal cestino

Da oggi in poi recuperare i dati dal cestino è possibile. In questo articolo ti spiegheremo come fare.

Hai mai vissuto la sensazione di smarrimento quando il tuo telefono Android è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica in modo accidentale? In un attimo, tutti i tuoi dati preziosi sembrano svanire nel nulla, lasciandoti con la disperante sensazione di aver perso tutto.

Ma non disperare, perché ciò che sembra essere un punto di non ritorno può essere affrontato con una soluzione potente e affidabile. E se ti dicessi che il processo di recupero dei dati da un hard disk esterno non allocato o non riconosciuto può essere altrettanto efficace?

In entrambi questi scenari, c’è una soluzione che ti permette di recuperare dati hard disk esterno non riconosciuto e di conseguenza, tutto ciò che sembrava essere perso per sempre. Lasciati guidare attraverso il processo di recupero dati da situazioni apparentemente irrimediabili.

Nel frattempo, però, prosegui la lettura di quest’articolo per scoprire come le giuste soluzioni possono portare i tuoi dati indietro alla luce, riportando il sorriso sul tuo volto. Con Wondershare Recoverit, recuperare file cancellati da usb gratis non è mai stato così semplice!

Recoverit free: quali sono i suoi punti di forza?

Le caratteristiche principali di Wondershare Recoverit rendono questo strumento di recupero dati un alleato indispensabile nelle situazioni di perdita di dati. Non ci resta che vedere insieme quali sono i punti di forza di questo software:

Ampia compatibilità: questo è uno dei punti di forza più significativi, grazie alla vasta gamma di formati di foto e video digitali.

questo è uno dei punti di forza più significativi, grazie alla vasta gamma di formati di foto e video digitali. Ripristinare i ricordi visivi: Indipendentemente dai formati standard o dai dati grezzi della fotocamera delle principali marche, Recoverit è in grado di ripristinare i tuoi preziosi ricordi visivi.

Indipendentemente dai formati standard o dai dati grezzi della fotocamera delle principali marche, Recoverit è in grado di ripristinare i tuoi preziosi ricordi visivi. Versatilità: essa si estende ai dispositivi di memoria, consentendoti di recuperare immagini, filmati e musica da oltre 2000 supporti di archiviazione diversi .

essa si estende ai dispositivi di memoria, consentendoti di recuperare immagini, filmati e musica da . Collegamento al dispositivo e scansione: che si tratti di foto cancellate accidentalmente dal disco rigido del computer, da fotocamere digitali, da fotocamere drone o schede di memoria, Recoverit si collega al tuo dispositivo e svolge una scansione accurata per recuperare i file multimediali di valore.

che si tratti di foto cancellate accidentalmente dal disco rigido del computer, da fotocamere digitali, da fotocamere drone o schede di memoria, Recoverit e svolge una scansione accurata per recuperare i file multimediali di valore. Vasta gamma di scenari di perdita supportati: tra cui il recupero di file cancellati, il ripristino di partizioni perse, il recupero da dispositivi formattati o in crash e il recupero da dischi rigidi danneggiati, Recoverit recupero dati è in grado di affrontare qualsiasi sfida che potresti incontrare.

Ora che abbiamo visto quali sono i punti di forza di Recoverit non ci resta che vedere step-by-step come recuperare i dati persi.

I passaggi per recuperare i dati persi

passaggi per recuperare i dati wondershare recoverit

Recuperare i dati persi su Android con Wondershare Recoverit è un processo semplice e diretto che ti consente di riavere indietro i tuoi preziosi file in pochi passi. Vediamoli insieme qui sotto:

Avvia il software Recoverit e seleziona la modalità di recupero apposita per dispositivi esterni. Collega il tuo dispositivo Android al computer e seleziona il dispositivo dalla lista. Una volta fatto ciò, il programma inizierà a scansionare il tuo dispositivo Android alla ricerca dei dati persi. Visualizza in anteprima i file recuperabili: una volta completata la scansione, avrai la possibilità di visualizzare in anteprima i file recuperabili e selezionare quelli che desideri recuperare. Questo ti consente di avere il pieno controllo sui dati che vuoi ripristinare. Seleziona i dati desiderati e fai clic sul pulsante “Recupera” per avviare il processo di recupero. I tuoi dati verranno recuperati e potrai salvarli in una posizione sicura sul tuo computer. Con questo processo guidato e intuitivo, Wondershare Recoverit ti mette al comando del recupero dei dati su Android in modo efficiente e senza stress.

Ora che abbiamo visto gli step per recuperare i dati persi, non ci resta che darti qualche suggerimento da poter applicare fin da subito.

Suggerimenti per sfruttare al meglio Recoverit

Quando ti appresti a utilizzare migliori software recupero dati Android Gratuiti per il recupero dei dati su Android, è importante seguire alcuni suggerimenti e precauzioni per garantire il miglior risultato possibile.

Prima di tutto, evita di sovrascrivere ulteriormente i dati sul tuo dispositivo Android, poiché ciò potrebbe rendere più difficile il recupero dei file. Inoltre, assicurati di seguire attentamente i passaggi indicati dal software durante il processo di scansione e recupero.

Se stai cercando di recuperare file Excel sovrascritto o hai bisogno di Linux recupero dati, allora dovrai assicurarti di selezionare le opzioni appropriate durante la configurazione del processo di recupero.

Questi semplici suggerimenti ti aiuteranno a massimizzare le possibilità di successo nel recupero dei tuoi dati preziosi da dispositivi Android utilizzando Recoverit.