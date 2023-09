Apple aggiorna Pages, Keynote e Numbers per iOS 17 e macOS Sonoma

Apple ha aggiornato oggi la sua suite di app iWork per iPhone , iPad e Mac, aggiungendo nuove funzionalità a Pages, Keynote e Numbers.

Su ‌iPhone‌ e ‌iPad‌, le tre app iWork ora supportano oggetti 3D nel formato file USDZ. Apple afferma che questi possono essere aggiunti ai documenti per “portare nuove dimensioni” al tuo lavoro. In Keynote in particolare, è possibile riprodurre animazioni incorporate nei file USDZ oppure utilizzare Magic Move per animare oggetti 3D su diapositive.

Le app supportano gli adesivi tramite l’interfaccia emoji aggiornata che consente di utilizzare sia adesivi che emoji in tutto il sistema operativo iOS, inoltre sono disponibili previsioni in linea per il testo durante la digitazione con iOS 17 o iPadOS 17 installato.

Altre nuove funzionalità includono opzioni per collaborare sui documenti su FaceTime , la possibilità di trovare e aprire i documenti suggeriti quando si utilizza Spotlight e un’opzione per trascinare i documenti sull’icona Keynote/Pages/Numbers nella schermata principale per importarli. Pages supporta anche nuove opzioni di stile di paragrafo e dispone di un modello di report minimalista, mentre Keynote dispone di nuovi temi dinamici e layout di diapositive video dal vivo.

Su Mac, anche Pages, Numbers e Keynote ora supportano i file USDZ e gli stessi temi e modelli sono stati aggiunti anche a Pages e Keynote.

