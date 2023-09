Capacità della batteria di Apple Watch Series 9 e Ultra 2

Apple non elenca le capacità della batteria per i nuovi modelli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 , ma MacRumors ha scoperto oggi queste informazioni in un database normativo cinese e di seguito abbiamo delineato i nostri risultati.

Secondo il database, che fornisce solo i numeri dei modelli Apple invece dei nomi dei prodotti, i modelli Apple Watch Series 9 da 41 mm e 45 mm sembrano essere dotati rispettivamente di batterie da 282 mAh e 308 mAh. Queste capacità sono invariate rispetto ai modelli equivalenti di Apple Watch Serie 8, il che ha senso dato che Apple afferma che i modelli Serie 9 hanno la stessa durata della batteria di 18 ore dei modelli Serie 8.

Per quanto riguarda l’Apple Watch Ultra 2, sembra essere dotato di una batteria da 564 mAh, che è circa il 4% più grande della batteria da 542 mAh dell’Apple Watch Ultra originale. Tuttavia, Apple afferma che l’Ultra 2 ha la stessa durata della batteria di 36 ore dell’Ultra originale, probabilmente grazie a un display più luminoso e ad altre nuove funzionalità.

Un riepilogo delle capacità della batteria dell’Apple Watch elencate nel database:

orologio Apple Capacità della batteria Apple Watch Serie 9 (41 mm) 282 mAh Apple Watch Serie 8 (41 mm) 282 mAh Apple Watch Serie 9 (45 mm) 308mAh Apple Watch Serie 8 (45 mm) 308mAh Apple Osservare Ultra 2 564 mAh Apple Osservare Ultra 542 mAh

Le nuove funzionalità sia per Apple Watch Series 9 che per Ultra 2 includono display più luminosi, un chip S9 più veloce, un nuovo gesto “Doppio tocco” per interagire con gli orologi senza toccare lo schermo e altro ancora. Entrambi i nuovi modelli sono disponibili per l’ordine da martedì e inizieranno ad arrivare ai clienti e verranno lanciati nei negozi venerdì 22 settembre.

MacRumors ha anche riscontrato le stesse capacità della batteria per quelli che sembrano essere iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max come riportato oggi . Non siamo riusciti a trovare un elenco per la normale batteria dell’iPhone 15.

