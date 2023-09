Come rimuovere immagini da Ricerca Google

Google è stato il pioniere del settore con il suo motore di ricerca di fama mondiale, che semplifica l’accesso a quasi tutte le informazioni in pochi clic. Il motore di ricerca di Google è disponibile praticamente su qualsiasi dispositivo connesso a Internet, compresi i Chromebook dell’azienda . Tuttavia, a volte è troppo facile diffondere informazioni e immagini, il che può portare a problemi se il contenuto viola il diritto d’autore o la privacy di qualcuno.

Google ha reso relativamente semplice presentare una richiesta per rimuovere immagini dai risultati di ricerca, a condizione che appartengano a te o violino le linee guida dell’azienda. Il processo è relativamente semplice, quindi ecco come iniziare.

Google non possiede le immagini

Nella maggior parte dei casi, Google esegue la scansione di Internet e fornisce risultati agli utenti in base alle loro query. Ciò significa che anche se Google elenca un’immagine, dovresti prima contattare il sito web su cui è pubblicata per rimuoverla. La prima ragione è che il sito web è responsabile della pubblicazione di un’immagine che non dovrebbe avere. Inoltre, se invii una richiesta chiedendo a Google di rimuovere un’immagine dai risultati di ricerca, quel file non verrà rimosso dal sito web che l’ha pubblicato. Allo stesso modo, altri motori di ricerca potrebbero continuare a visualizzarlo come parte dei loro risultati di ricerca ed è praticamente impossibile contattare ogni operatore del motore di ricerca, tanto meno con un’elevata percentuale di successo.

Se un’immagine viola la tua privacy o viola il diritto d’autore, contatta prima il sito che la ospita. Per fare ciò, cerca un collegamento di contatto sul sito, che di solito si trova nel piè di pagina o nella pagina Informazioni. Altrimenti puoi scrivere una email a privacy@ o webmaster@ seguita dall’URL del sito. Se sei ancora sfortunato, cerca le informazioni di contatto elencate pubblicamente su whois.com e scrivi a quell’indirizzo email.

Come presentare una richiesta a Google per rimuovere un’immagine dai risultati di ricerca

Ora che hai compiuto il primo passo per rimuovere la tua immagine dal Web, chiedi a Google di rimuoverla dai risultati di ricerca. Tuttavia, prima di farlo, è importante presentare la richiesta giusta, a seconda del caso. Ci sono due opzioni principali tra cui scegliere. Il primo è relativamente semplice perché quell’immagine non dovrebbe essere sul web in primo luogo, come nel caso di contenuti che violano la legge o la tua privacy. Il secondo è più complicato, poiché implica che il sito abbia risposto positivamente alla tua richiesta e abbia rimosso l’immagine. Tuttavia, vorresti chiedere a Google di rimuoverlo rapidamente dai risultati di ricerca senza attendere che aggiorni il suo database.

Segnalazione di un’immagine per violazione

Questo primo caso si applica alle immagini che compaiono nei risultati di ricerca di Google, che vorresti rimuovere rapidamente dai risultati di ricerca di Google, anche se il sito non ha risposto alla tua richiesta. A tale scopo, segui la procedura seguente per inviare la tua richiesta in modo che Google possa esaminarla e intraprendere le azioni appropriate.

Prima di iniziare la richiesta, assicurati di annotare le parole chiave utilizzate inizialmente per trovare l’immagine, nonché il suo URL. Vai a questa pagina web per segnalare a Google qualsiasi problema relativo ai contenuti legali. Fai clic sul pulsante blu che dice Crea una richiesta . Fai clic sul pulsante di opzione a sinistra di Ricerca Google . A meno che tu non abbia trovato le immagini utilizzando una ricerca inversa, fai clic su Cerca su Google una seconda volta. Se hai trovato l’immagine utilizzando Google Immagini, fai clic sul pulsante di opzione. Continua a compilare il modulo in base al tuo caso. È molto probabile che tu risponda No alla domanda sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale e presenti una richiesta per segnalare contenuti per motivi legali . Una volta compilato il modulo, sulla pagina viene visualizzato un altro pulsante blu Crea una richiesta . Compila i dettagli nel secondo modulo che si apre nella pagina. Sii specifico e includi quanti più dettagli possibili per consentire al team di esaminare più facilmente il reclamo e comprendere il motivo per cui il collegamento al contenuto dovrebbe essere rimosso. Una volta terminato, seleziona la casella di controllo Non sono un robot e fai clic su Invia . Riceverai un messaggio di conferma con un numero di pratica. Potrebbe essere necessario del tempo prima che Google esamini le informazioni fornite e ti contatti.

Se l’immagine nella ricerca di Google è stata rimossa da Internet, ad esempio se il sito ha accettato la tua richiesta di rimuovere i contenuti, non viene immediatamente rimossa dai risultati di ricerca di Google. Questi devono essere aggiornati prima che il motore di ricerca si renda conto che il contenuto non è più presente. Puoi accelerare questo processo e inviare una richiesta a Google per aggiornare il contenuto. Funziona anche se l’immagine è stata sostituita con un’altra, ma i risultati della ricerca mostrano ancora quella vecchia. Tuttavia, a differenza della procedura sopra descritta, questa richiede un account Google e dovrai effettuare l’accesso per completare la tua richiesta.