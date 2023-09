Come utilizzare WhatsApp dal tuo desktop o laptop

Quando si tratta di inviare messaggi ad amici e familiari, WhatsApp è una delle app più popolari al mondo, con oltre due miliardi di utenti. Offre una serie di funzioni utili, tra cui la possibilità di inviare SMS, effettuare chiamate vocali o videochiamate gratuite da un computer e inviare documenti e altri contenuti multimediali direttamente dal desktop, il che è particolarmente comodo quando lavori e non vuoi farlo. passare dal computer al telefono.

Il supporto dei dispositivi collegati di WhatsApp ti consente di utilizzare il servizio su un massimo di quattro dispositivi senza mantenere connesso il telefono principale. Funziona su WhatsApp per il Web, Windows, Mac e Android per utilizzare gli stessi account WhatsApp su due telefoni . Esistono due metodi per utilizzare WhatsApp sul tuo desktop, laptop o Chromebook preferito . Puoi utilizzare l’app desktop WhatsApp o la versione web per rimanere in contatto con amici e familiari. WhatsApp è prontamente disponibile per il download per gli utenti Windows e Mac

Iniziare con WhatsApp desktop

WhatsApp ha costantemente migliorato l’app desktop con nuove funzionalità. Puoi scaricare l’app WhatsApp per Mac o Windows . WhatsApp ha completamente rinnovato l’app Windows con una nuova interfaccia e funzionalità di chiamata. Dopo essere stato in beta pubblica per qualche tempo , Meta ha lanciato l’ app macOS ad agosto.

Sia che scarichi WhatsApp dal Microsoft Store o dal Mac App Store, il processo di configurazione rimane sostanzialmente lo stesso.

Configura WhatsApp desktop utilizzando il tuo telefono Android

Apri WhatsApp sul tuo desktop o Mac con macOS. Sul tuo telefono Android, apri WhatsApp , quindi vai al menu con tre punti ( ⋮ ) nell’angolo in alto a destra e seleziona Dispositivi collegati . Tocca il pulsante Collega un dispositivo , autentica la tua identità e punta il telefono verso il codice QR sullo schermo del desktop o del laptop. Una volta fatto ciò, e dopo un po’ di caricamento, i tuoi messaggi WhatsApp appariranno sul tuo computer. Puoi ripetere la procedura su altri quattro dispositivi, consentendoti di inviare messaggi da tutti contemporaneamente.

Configura WhatsApp desktop utilizzando il tuo iPhone

Poiché WhatsApp per iOS utilizza un’interfaccia diversa, i passaggi per modificare un codice QR variano a seconda di essa.

Apri l’ app mobile WhatsApp sul tuo iPhone e vai su Impostazioni . Seleziona Dispositivi collegati . Tocca Collega un dispositivo . Autenticati con Face ID o Touch ID e scansiona il codice QR utilizzando la fotocamera predefinita.

Utilizza WhatsAppWeb

WhatsApp funziona tramite il tuo browser web, come Google Chrome, e non necessita di essere installato. È comodo se utilizzi un computer di lavoro e l’amministratore non ti consente di installare app. È perfetto anche se utilizzi un Chromebook o un sistema basato su Linux.

Ecco come configurare WhatsApp sul web.

Visita web.whatsapp.com sul tuo browser desktop preferito Apri il menu Dispositivi collegati sul tuo Android o iPhone (controlla i passaggi precedenti). Cattura il codice QR visualizzato sullo schermo. Attiva l’autorizzazione alle notifiche per WhatsApp. Fai clic sull’icona del lucchetto nella barra degli indirizzi e apri Impostazioni sito . Espandi Notifiche e seleziona Consenti .

Puoi usare lo stesso trucco per usare WhatsApp su un iPad o un tablet Android.

WhatsApp per funzionalità desktop

WhatsApp per desktop non è un ripensamento da parte dell’azienda. È ricco di funzionalità utili.

Eccellente supporto per le scorciatoie da tastiera per navigare nell’app come un professionista.

Fissa fino a tre chat importanti in alto.

Controlla le comunità e visualizza gli aggiornamenti di stato.

Chiamate vocali e video.

Supporto per adesivi, GIF e messaggi vocali.

Accedi a tutte le opzioni sulla privacy (non disponibile sulle nuove app WhatsApp).

Ricco supporto per i temi.

WhatsApp per limitazioni desktop

WhatsApp per desktop presenta alcune limitazioni.

Non visualizza tutti i tuoi messaggi passati. Potrebbe essere necessario utilizzare il telefono per controllare la cronologia della chat.

Non puoi esportare una chat di WhatsApp sul desktop.

Non puoi condividere la tua posizione dall’app desktop.

Non puoi aggiungere un numero sconosciuto ai contatti.

WhatsApp Web e WhatsApp desktop

Se desideri un’esperienza mobile su Windows o Mac, scegli le app desktop. Funzionano bene con le notifiche di sistema e puoi avviare WhatsApp all’avvio del dispositivo. Se possiedi un laptop Windows o un MacBook di fascia bassa, ti consigliamo di utilizzare la versione web poiché consuma meno energia della CPU del dispositivo. Entrambi coprono le basi della messaggistica di testo e della condivisione di contenuti multimediali.

Come scollegare WhatsApp web o desktop

Se devi scollegare un dispositivo dal tuo account WhatsApp, revoca l’accesso dal tuo telefono, il che è utile se il tuo computer viene rubato o dimentichi di bloccarlo. Ecco come farlo:

Scollega WhatsApp su Android