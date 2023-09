I modelli iPhone 15 hanno una porta USB-C “completamente standard” senza restrizioni sugli accessori

I nuovi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di Apple sono dotati di una porta USB-C “completamente standard” senza alcuna restrizione su cavi o accessori, secondo Andrew Cunningham di Ars Technica .

Per i precedenti iPhone con connettore Lightning, Apple limita la funzionalità di alcuni cavi e accessori non certificati tramite il programma “Made for iPhone” . Si diceva che Apple avrebbe potuto applicare limitazioni simili alla porta USB-C sui modelli di iPhone 15, ma questo rapporto conferma che non è così.

Come per gli iPad e i Mac con porte USB-C, il rapporto afferma che tutti i cavi USB, i caricabatterie e gli accessori esistenti funzioneranno normalmente con i modelli di iPhone 15.

Come rileva il rapporto, è ancora possibile che Apple lanci un programma di certificazione “Made for iPhone” per gli accessori iPhone con una porta USB-C, ma sembra che gli accessori non certificati funzioneranno perfettamente con i dispositivi.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 sono dotati di una porta USB-C, ma ci sono differenze nella velocità di trasferimento dei dati. Gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus di fascia bassa sono limitati a velocità di trasferimento dati USB 2.0 fino a 480 Mbps, che equivale a Lightning, mentre i modelli iPhone 15 Pro supportano velocità di trasferimento dati USB 3 fino a 10 Gbps.

