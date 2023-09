Il rapporto last-minute di iPhone 15 rivela nuovi dettagli su durata della batteria, design e fotocamera

Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso oggi le sue aspettative per l’evento “Wonderlust” di Apple, rivelando diverse nuove funzionalità significative per i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro .

Gurman afferma che il nuovo telaio in titanio dei modelli ‌iPhone 15 Pro‌ sarà più durevole, ridurrà il peso di circa il 10% e avrà un effetto spazzolato, a differenza della finitura lucida degli attuali dispositivi che hanno telai in acciaio inossidabile, per ridurre le impronte digitali. I bordi in cui si incontrano i lati in metallo e il vetro anteriore e posteriore del dispositivo sono ora più lisci e arrotondati. Ha aggiunto che i display di entrambi i modelli Pro appariranno sensibilmente più grandi grazie alle cornici ridotte, che sono circa un terzo più piccole.

Mentre l’A17 Bionic offrirà prestazioni migliorate grazie al suo processo di fabbricazione a 3 nm , primo nel suo genere , uno dei principali vantaggi del chip sarà apparentemente una maggiore durata della batteria. L’ iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max attualmente hanno una durata della batteria rispettivamente di circa 23 e 29 ore. I dispositivi di prossima generazione disporranno anche di più memoria, in aumento rispetto ai 6 GB di memoria offerti nei modelli di iPhone Pro negli ultimi anni.

Il nuovo “pulsante di azione” che sostituisce l’interruttore di disattivazione dell’audio ha funzionalità personalizzabili per eseguire attività tra cui “silenziare il telefono, attivare la modalità Messa a fuoco, aprire la torcia, avviare la fotocamera, avviare una registrazione vocale, aprire le scorciatoie di Siri, aprire il digitale ” lente di ingrandimento e apertura delle impostazioni di accessibilità.”

Inoltre, il teleobiettivo e le fotocamere ultra grandangolari di ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max presenteranno più megapixel rispetto ai loro predecessori, superando per la prima volta i 12 megapixel. Gurman ha anche chiarito che ‌iPhone 15 Pro‌ Max manterrà il suo soprannome “Pro Max” e non sarà etichettato come modello “Ultra” come suggerito da alcune voci precedenti.

Sia il modello ‌iPhone‌ standard che quello Pro saranno dotati di un nuovissimo chip a banda ultra larga “U2”, la prima iterazione del componente dall’introduzione del chip U1 nell’‌iPhone‌ 11 Pro nel 2019. Il nuovo chip migliorerà le capacità di localizzazione, consentendo alle persone e dispositivi da tracciare in modo più preciso nell’app Trova la mia . Apparentemente è previsto che arrivi su tutte le prossime versioni dei principali prodotti Apple. Un altro miglioramento in arrivo per l’intera gamma ‌iPhone‌ sono le velocità di ricarica wireless più elevate e un design più riparabile.

Gurman ha anche ribadito diverse voci precedentemente riportate, come Dynamic Island , il chip A16 Bionic e la fotocamera principale da 48 megapixel in arrivo su ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus, così come il teleobiettivo periscopio di ‌iPhone 15 Pro‌ Max con ottica fino a 6x.

