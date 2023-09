iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno 8 GB di RAM

Apple non pubblicizza mai pubblicamente la quantità di RAM inclusa negli iPhone, ma MacRumors ha confermato che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono dotati di 8 GB di RAM, rispetto ai 6 GB dei modelli iPhone 14 Pro. Insieme al nuovo chip A17 Pro, la RAM extra va a vantaggio delle prestazioni complessive del sistema, in particolare per il multitasking.

Nella Release Candidate di Xcode 15 resa disponibile oggi, ci sono file che confermano che gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus di fascia bassa sono dotati di 6 GB di RAM, mentre iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno ciascuno 8 GB di RAM. Queste informazioni sono state ottenute con l’assistenza del ricercatore di codici software @aaronp613 .

Quantità di RAM precedenti:

iPhone14: 6 GB

iPhone 14 Plus: 6 GB

iPhone 14 Pro: 6 GB

iPhone 14 Pro Max: 6 GB

Nuovi importi di RAM:

iPhone15: 6GB

iPhone 15 Plus: 6GB

iPhone 15 Pro: 8GB

iPhone 15 Pro Max: 8 GB

Gli stessi file Xcode hanno rivelato con precisione la quantità di RAM per i modelli iPhone 14 lo scorso anno e in diverse generazioni precedenti di iPhone. Il tipo di RAM nei modelli iPhone 15 rimane sconosciuto, ma gli smontaggi dei dispositivi dovrebbero presto confermare tale informazione.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 saranno disponibili per il preordine a partire da venerdì 15 settembre alle 5:00 ora del Pacifico negli Stati Uniti e in oltre 40 altri paesi e regioni. Il lancio dei dispositivi è previsto una settimana dopo, venerdì 22 settembre.