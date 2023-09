Nome “iPhone 15 Pro Max” confermato, “iPhone 15 Ultra” non previsto quest’anno

L’iPhone di fascia alta di Apple quest’anno si chiamerà iPhone 15 Pro Max, anziché iPhone 15 Ultra, secondo un rapporto di venerdì di Mark Gurman di Bloomberg . Gli altri dispositivi della gamma includeranno iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro.

Lo stesso Gurman aveva precedentemente riferito che Apple ha preso in considerazione il marchio Ultra per il suo iPhone di fascia alta, simile all’Apple Watch Ultra, ed è possibile che venga utilizzato per l’iPhone 16 Ultra con un display più grande da 6,9 pollici l’anno prossimo. Per ora, tuttavia, sembra che il marchio Pro Max sopravvivrà almeno per un altro anno.

Si dice che l’iPhone 15 Pro Max sia dotato esclusivamente di un teleobiettivo aggiornato con zoom ottico fino a 6x , rispetto al limite di 3x sui modelli iPhone 14 Pro. Si prevede inoltre che il dispositivo sia dotato di telaio in titanio, pulsante di azione personalizzabile, chip A17 Bionic più veloce, cornici più sottili, supporto Wi-Fi 6E e altro ancora. Si dice che il prezzo di iPhone 15 Pro Max parta da $ 1.199 negli Stati Uniti, ovvero $ 100 in più rispetto all’iPhone 14 Pro Max.

Apple presenterà la serie iPhone 15 al suo evento “Wonderlust” martedì 12 settembre alle 10:00, ora del Pacifico. Resta sintonizzato per la nostra copertura approfondita degli annunci di Apple, inclusa la copertura di persona dallo Steve Jobs Theater.

