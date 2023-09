“Terribile” e altre prime reazioni ai nuovi accessori FineWoven di Apple

Apple ha smesso di vendere accessori in pelle e l’azienda sostiene che la sua gamma di custodie e accessori per iPhone “FineWoven” è nel complesso più rispettosa dell’ambiente. Ma davanti all’opinione pubblica, le prime reazioni alla scelta dei materiali alternativi di Apple sembrano tendere verso l’estremità negativa dello spettro.

La qualità delle custodie per iPhone in particolare sembra aver infastidito alcuni clienti, con diversi membri del forum MacRumors che affermano di aver restituito le custodie. “Dopo averla tenuta di persona”, ha detto inducecurrent , “sembra più una custodia economica da 10 dollari di Amazon piuttosto che una custodia di qualità Apple, soprattutto a questo prezzo.”

“Ricevuto e restituito”, ha detto un altro membro del forum . “Sembrava scadente, quasi come il cartone.” EvanEiga ha risposto: “La custodia in sé è carina, secondo me, ma non sono sicuro che ne valga la pena. Le custodie in pelle mi sono sembrate molto più belle. Sono assolutamente dalla parte di madre natura, ma quando si tratta di rapporto qualità-prezzo, la custodia FineWoven è semplicemente scadente.” Finora la maggior parte degli intervistati in un sondaggio del forum MacRumors sembrava essere d’accordo.

Le reazioni positive dei clienti sono altrettanto difficili da trovare su Twitter (X). “Utilizzo le custodie Apple per i miei telefoni dall’iPhone 7,” ha detto l’utente di X @eggbutspam , “ma non ho mai restituito una custodia così velocemente come ho fatto con la custodia FineWoven che ho preordinato venerdì scorso. FineWoven sembra assolutamente spazzatura.”

VIA