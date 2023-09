Tutti i modelli iPhone 15 supportano DisplayPort per uscita video HDR fino a 4K

I nuovi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max supportano tutti DisplayPort per il mirroring video HDR fino a 4K e l’uscita video su un display o TV esterno, secondo le specifiche tecniche di Apple per i dispositivi .

Il supporto DisplayPort è integrato nella porta USB-C su tutti i modelli iPhone 15, il che significa che i dispositivi possono trasmettere video fino a 4K/60Hz in modo nativo su un display esterno dotato di DisplayPort o una TV con un cavo da USB-C a DisplayPort supportato. In alternativa, puoi utilizzare l’adattatore multiporta AV digitale USB-C da € 69 di Apple per eseguire il mirroring di video da qualsiasi iPhone 15 su una TV o display dotato di HDMI fino a 4K/60 Hz, ma l’HDR non è supportato in questo modo.

Sui precedenti iPhone con porta Lightning, il mirroring video è limitato a 1080p con gli adattatori Lightning-to-HDMI o Lightning-to-VGA di Apple.

Sfortunatamente per i fan della funzionalità Stage Manager su modelli iPad selezionati, l’iPhone non offre ancora una modalità di visualizzazione estesa.

