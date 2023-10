Apple annuncerà i nuovi Mac questo mese

Apple sta pianificando il lancio di un prodotto incentrato sul Mac, probabilmente includendo l’annuncio di un rinnovato iMac da 24 pollici , per la fine di questo mese, riporta Mark Gurman di Bloomberg .

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On” , Gurman ha affermato che Apple sta “pianificando il lancio di un prodotto incentrato sul Mac intorno alla fine di questo mese” che potrebbe vedere il rilascio di un modello ‌iMac‌ aggiornato da 24 pollici, che è lungo è in ritardo un aggiornamento hardware. Il modello attuale è stato lanciato nell’aprile 2021 ed è l’unico Mac della generazione attuale rimasto con il chip M1 . Gurman ha ripetutamente affermato che il prossimo iMac di Apple salterà l’M2 e presenterà invece il chip M3, ma ha rifiutato di menzionare quale chip sarà presente sulla nuova macchina in questa newsletter.

Gurman ha osservato che i negozi Apple al momento scarseggiano di ‌iMac‌, MacBook Pro da 13 pollici e MacBook Pro da 14 e 16 pollici, e molte configurazioni ora non arriveranno prima di metà novembre, in quello che crede sia “un chiaro segno che qualcosa sta per succedere” riguardo a queste tre macchine. Ha aggiunto che Apple ha “fatto progressi” sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Sebbene gli attuali modelli MacBook Pro M2 Pro e ‌M2‌ Max da 14 pollici e 16 pollici siano stati lanciati a gennaio, ritiene che “un ulteriore aggiornamento nello stesso anno sarebbe insolito, ma non inconcepibile”.

Gurman ritiene che l’imminente annuncio del Mac avrà luogo lunedì 30 ottobre o martedì 31 ottobre, seguito dalla presentazione degli utili di Apple giovedì 2 novembre. Non si aspetta che nessuno dei nuovi Mac presenti importanti cambiamenti oltre ai nuovi processori. ma ho pensato che potrebbero esserci piccoli miglioramenti ai loro display.

Gurman ha anche ribadito le voci secondo cui i modelli MacBook Air di prossima generazione con chip M3 non verranno lanciati prima dell’inizio del 2024 e che una versione “pro” più grande dell’‌iMac‌ con display da 32 pollici e un nuovo design è prevista per la fine del 2024 o 2025. Mac Apparentemente è probabile che si verifichino riprogettazioni quando Apple inizierà ad aggiungere touchscreen alla gamma in futuro.

