Apple Pencil 3 potrebbe contenere punte magnetiche per diversi stili di disegno, voci di corridoio imprecise

La Apple Pencil di terza generazione potrebbe essere disponibile con una gamma di punte intercambiabili per emulare diversi stili di disegno, secondo una voce lacunosa condivisa dall’utente di X (ex Twitter) noto come ” Majin Bu “.

Apparentemente la ‌Apple Pencil‌ di prossima generazione verrà fornita con diversi suggerimenti per il disegno, il disegno tecnico e la pittura che si collegano magneticamente. Majin Bu non ha condiviso ulteriori dettagli sul dispositivo. Dopo una raffica di voci nel 2021, le voci su un modello di ‌Apple Pencil‌ di terza generazione si sono notevolmente attenuate e fino ad ora non si è saputo nulla del prodotto.

Nel marzo 2021, il leaker noto come “Mr. White” ha condiviso un’immagine che pretendeva di rappresentare un prototipo di Apple Pencil di prossima generazione che presentava un design più corto, una finitura lucida e una punta più grande e più profonda. Si credeva che Apple avesse lavorato su una Apple Pencil più piccola progettata per l’ iPad mini , così come su un modello da 49 dollari per l’iPhone , ma entrambi i prodotti non sono mai emersi e si dice che siano stati completamente cancellati.

Vale la pena notare che, sebbene Majin Bu spesso aggreghi e condivida informazioni relative ai piani di Apple, non ha un solido track record. L’attuale ‌Apple Pencil‌ è la versione di seconda generazione introdotta insieme all’iPad Pro del 2018 , il che significa che è uno dei dispositivi Apple più vecchi ancora in vendita. Pertanto, è abbastanza probabile che Apple abbia in programma di lanciare un modello di terza generazione prima o poi, e l’azienda deposita ancora brevetti su nuove tecnologie per l’accessorio, ma le ultime voci dovrebbero comunque essere prese con un pizzico di sale fino a quando non saranno è corroborato.

VIA