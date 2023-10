Apple presenta la nuova colorazione Space Black del MacBook Pro per M3 Pro e M3 Max

Apple in occasione dell’evento “Scary Fast” di ottobre ha annunciato un nuovo colore Space Black in alluminio scuro per i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici alimentati dai chip M3 Pro e M3 Max .

Apple definisce il nuovo MacBook Pro in Space Black, “una splendida finitura in alluminio scuro, con un metodo di anodizzazione rivoluzionario che resiste alle impronte digitali”. L’involucro è realizzato con una lega personalizzata che utilizza alluminio riciclato al 100% ed è descritto come “molto resistente”.

I modelli M3 Pro e M3 Max sono disponibili anche in argento, mentre il MacBook Pro da 14 pollici con M3 è disponibile in argento e grigio siderale, ma non nero siderale.

I MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con chip M3 Pro partono rispettivamente da $ 1.999 e $ 2.499, mentre i MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con chip M3 Max partono rispettivamente da $ 3.199 e $ 3.499. I modelli di MacBook Pro con chip M3 Pro saranno disponibili per il preordine a partire dalla prossima settimana, mentre i modelli con chip M3 Max saranno disponibili entro la fine di novembre.

