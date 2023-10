Apple rilascerà presto nuovi Mac? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni

Apple rilascia spesso nuovi Mac in autunno, ma se ciò accadrà quest’anno è tutt’altro che certo. È la seconda settimana di ottobre ormai e se Apple prevede di lanciare i Mac prima delle vacanze, la storia recente suggerisce che ciò avverrà questo mese. Ecco cosa sappiamo finora.

Sono passati più di 120 giorni da quando Apple ha rilasciato un nuovo Mac, le ultime sono state le versioni M2 di Mac Pro , Mac Studio e MacBook Air da 15 pollici , tutte arrivate a giugno. In precedenza, a gennaio, Apple aveva rilasciato le versioni ‌M2‌ Pro e ‌M2‌ Max dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici, insieme ai nuovi modelli Mac mini basati su M2.

Nel frattempo, il ‌MacBook Air‌ da 13 pollici e il MacBook Pro da 13 pollici non vengono aggiornati da oltre 450 giorni, e l’ iMac non vede un aggiornamento da oltre 880 giorni (Apple ha presentato l’ ‌iMac‌ da 24 pollici M1 già ad aprile 2021). Sono questi ultimi tre modelli gli aggiornamenti più importanti, ma questo non vuol dire che Apple darà loro la priorità negli aggiornamenti rispetto ad altri Mac.

Se guardi all’ultimo decennio, Apple organizza spesso un evento autunnale annuale in cui lancia nuovi Mac e iPad. Mentre per Apple ciò non è accaduto l’anno scorso, ci sono stati eventi di ottobre nel 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2021.

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente dichiarato al The MacRumors Show che non si aspetta che Apple organizzi un evento ad ottobre perché la società non ha abbastanza nuovi prodotti e funzionalità per giustificarlo.

Tuttavia, ciò non significa che quest’anno non vedremo più nuovi Mac Apple. Apple potrebbe invece scegliere di rilasciare nuovi modelli tramite comunicato stampa, come ha fatto nel gennaio 2023 per i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Allo stesso tempo, Apple potrebbe non avere nuovi modelli in arrivo prima del Natale 2023. Allora cosa dicono le voci?

Mac Pro, Mac Studio, MacBook Air

Vale la pena ripetere che Apple quest’anno ha già aggiornato ‌Mac Pro‌, ‌Mac Studio‌ e ‌MacBook Air‌ da 15 pollici. Questi aggiornamenti sono stati rilasciati nel giugno 2023, quindi ci sono poche possibilità che vengano sostituiti da modelli più recenti prima del 2024.

Tuttavia, quest’anno Apple non ha ancora aggiornato il più piccolo ‌MacBook Air‌ da 13 pollici. Questo modello è stato originariamente annunciato nel giugno 2022, quindi c’è spazio per un aggiornamento presto. Secondo ‌Mark Gurman‌ di Bloomberg , il ‌MacBook Air‌ da 13 pollici potrebbe essere uno dei primi beneficiari del nuovo chip M3 di Apple , ma non è chiaro se questo aggiornamento arriverà alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Mac Mini, MacBook Pro da 14 e 16 pollici

Apple ha aggiornato i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip ‌M2‌ Pro e ‌M2‌ Max a gennaio, e la maggior parte delle indiscrezioni suggeriscono che i modelli aggiornati arriveranno l’anno prossimo. Secondo Gurman, la prossima versione di queste due macchine dovrebbe includere i chip M3 Pro e M3 Max e verrà ” probabilmente ” lanciata al più tardi entro la metà del 2024.

D’altra parte, un rapporto sulla catena di fornitura di ottobre ha affermato che Apple si sta preparando a rilasciare nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con display mini-LED più efficienti dal punto di vista energetico prima della fine dell’anno.

Per quanto riguarda il ‌Mac mini‌, Apple ha aggiornato la macchina con i chip ‌M2‌ nel gennaio 2023, mentre i modelli basati su M3 non dovrebbero emergere prima della fine del 2024, secondo Gurman.

iMac, MacBook Pro da 13 pollici

Restano ‌iMac‌ e MacBook Pro da 13 pollici. L’‌iMac‌ da 24 pollici di Apple è stato aggiornato con un nuovo design, chip ‌M1‌ e nuove opzioni di colore nell’aprile 2021. Sebbene ‌‌iMac‌‌ non abbia ricevuto un aggiornamento al chip ‌M2‌ quest’anno, si prevede che presto verrà lanciato un modello aggiornato con il chip M3. , potenzialmente verso la fine di quest’anno.

Il MacBook Pro da 13 pollici è stato aggiornato con il chip ‌M2‌ nel giugno 2022, quindi questo è un altro modello che potrebbe vedere un aggiornamento presto, forse entro la fine dell’anno.

Detto questo, l’analista della supply chain Ming-Chi Kuo a settembre ha affermato che è improbabile che Apple rilasci nuovi modelli di MacBook con il chip M3 quest’anno. Tuttavia, Kuo ha escluso solo i nuovi MacBook, quindi c’è ancora potenziale per un nuovo ‌iMac‌ quest’anno.

Riassumendo

Allo stato attuale, potremmo ancora vedere almeno un Mac con un nuovo chip M3 prima della fine dell’anno. Si prevede che il chip M3, ancora non annunciato, sarà fabbricato con il processo a 3 nm di TSMC per miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto all’attuale chip ‌M2‌ basato su 5 nm, che ha debuttato nel giugno 2022.

Dato che Apple ha lanciato i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici a gennaio e, più recentemente, i nuovi modelli ‌MacBook Air‌, ‌Mac Studio‌ e ‌Mac Pro‌ da 15 pollici a giugno, Gurman ritiene che i primi beneficiari del nuovo chip M3 saranno il prossimo ‌iMac‌, ‌MacBook Air‌ da 13 pollici e MacBook Pro da 13 pollici.

Gurman ha affermato che se questi prodotti usciranno nel 2023, è probabile che Apple li svelerà tramite un comunicato stampa piuttosto che con un evento

VIA