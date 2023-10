Apple riporterà gli utili il 2 novembre dopo il lancio di iPhone 15

Apple ha annunciato che pubblicherà i risultati sugli utili per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2023 giovedì 2 novembre. Il rapporto sarà disponibile alle 13:30, ora del Pacifico, di quel giorno e il CEO di Apple Tim Cook e il CFO Luca Maestri discuterà i risultati in una teleconferenza con gli analisti alle 14:00, ora del Pacifico.

Uno streaming audio in diretta della chiamata sarà disponibile sulla pagina Relazioni con gli investitori di Apple e una registrazione sarà disponibile più tardi nel corso della giornata per la riproduzione.

Il trimestre è andato dal 2 luglio al 30 settembre. Durante questo periodo, i lanci di prodotti chiave di Apple includevano la linea iPhone 15, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e AirPods Pro aggiornati con custodia di ricarica USB-C.

Apple non ha fornito indicazioni formali dall’inizio del 2020, ma gli analisti si aspettano che la società riporti un fatturato trimestrale di circa 89,2 miliardi di dollari in media, secondo Yahoo Finance . Apple ha riportato un fatturato di 90,1 miliardi di dollari nello stesso trimestre di un anno fa.

Maestri ha fornito il seguente commento sulla previsione degli utili di Apple lo scorso trimestre:

Prevediamo che la performance dei ricavi del trimestre di settembre su base annua sarà simile a quella del trimestre di giugno, presupponendo che le prospettive macroeconomiche non peggiorino rispetto a quanto prevediamo oggi per il trimestre in corso.