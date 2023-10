Apple sta lavorando su un iPad Air più grande con display da 12,9 pollici

Apple sta lavorando su un iPad Air più grande con un display da 12,9 pollici, in quello che sarebbe il modello ‌iPad Air‌ più grande fino ad oggi, riporta DigiTimes .

Citando fonti del settore, ‌DigiTimes‌ ha evidenziato che, a differenza dell’iPad Pro da 12,9 pollici , l’‌iPad Air‌ da 12,9 pollici non presenterà un display mini-LED. Il dispositivo presenterà invece la stessa tecnologia LCD utilizzata nell’attuale ‌iPad Air‌ da 10,9 pollici. Le informazioni sono state condivise nella sezione “Prima di andare in stampa” di ‌DigiTimes‌ , quindi, sebbene le informazioni sul nuovo dispositivo siano attualmente limitate, ne seguiranno altre domani.

L’‌iPad Air‌ è sempre stato disponibile in un’unica dimensione, quindi presumibilmente un ‌iPad Air‌ da 12,9 pollici verrebbe offerto in aggiunta a un modello separato con uno schermo più piccolo, proprio come l’‌iPad Pro‌ viene offerto sia in 11 che in 12.9-. varianti in pollici. Una recente voce di 9to5Mac affermava che Apple stava lavorando su due modelli di ‌iPad Air‌ di sesta generazione. Mentre l’articolo ipotizzava che Apple potesse rilasciare una versione più grande di ‌‌iPad Air‌‌ da abbinare all’attuale versione da 10,9 pollici, il rapporto di ‌DigiTimes‌ è la prima menzione specifica di una variante più grande di ‌iPad Air‌.

Insieme, le voci suggeriscono che l’‌iPad Air‌ da 12,9 pollici potrebbe arrivare prima piuttosto che dopo nella sesta incarnazione del dispositivo. L’attuale ‌iPad Air‌ con il chip M1 è stato lanciato più di un anno e mezzo fa e si prevede che un nuovo modello con il chip M2 verrà lanciato nei prossimi mesi.

L’attuale ‌iPad Air‌ da 10,9 pollici ha un prezzo a partire da $ 599, mentre l’‌iPad Pro‌ da 11 pollici parte da € 799. Un modello ‌iPad Air‌ da 12,9 pollici avrebbe presumibilmente un prezzo compreso tra questi due prodotti, ma vale la pena tenere presente che si dice che i modelli iPad Pro di prossima generazione di Apple vedranno aumenti di prezzo a causa della loro costosa tecnologia di display OLED.

