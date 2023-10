Apple starebbe lavorando su due nuovi modelli di iPad Air

Secondo un rapporto di 9to5Mac , Apple sta lavorando su due nuove versioni dell’iPad Air 6 . Il sito afferma che Apple ha quattro modelli separati in lavorazione (due ciascuno in cellulare e Wi-Fi), anche se non è chiaro quale sarebbe il fattore di differenziazione se ci fossero effettivamente due modelli separati di ‌iPad Air‌ in arrivo.

Apple produce due versioni dell’iPad Pro perché è disponibile in due dimensioni, e 9to5Mac ipotizza che Apple potrebbe rilasciare una versione più grande dell’‌iPad Air‌ per andare insieme all’attuale versione da 10,9 pollici, o debuttare “un modello più costoso con specifiche migliori”. .”

Dato che la gamma iPad presenta già due dimensioni di ‌iPad Pro‌, un ‌iPad‌ a basso costo e un iPad mini , un ‌iPad Air‌ più grande o di fascia alta potrebbe non avere molto senso. 9to5Mac avverte che i piani di Apple potrebbero cambiare e che un secondo modello di ‌iPad Air‌ potrebbe non apparire.

Voci precedenti suggerivano che Apple stesse lavorando su un ‌iPad mini‌ di settima generazione e su un ‌iPad‌ a basso costo di 11a generazione, senza che nessuno dei due tablet dovrebbe presentare grandi cambiamenti. 9to5Mac afferma che le sue fonti ritengono che l’‌iPad mini‌ 7 arriverà “presto”, ma il rapporto afferma anche che tutti i nuovi iPad sono sulla buona strada per essere annunciati “tra oggi e il WWDC 2024 di giugno”, il che è un periodo molto ampio.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato a settembre che Apple probabilmente non introdurrà nuovi iPad nel 2023 e che i modelli ‌iPad mini‌ e ‌iPad Air‌ arriveranno invece nel 2024. Mark Gurman di Bloomberg ha anche affermato a settembre che Apple sta lavorando su un nuovo ‌iPad Air‌ e che potrebbe “arrivare presto”, quindi continua a non essere chiaro se vedremo un ‌iPad‌ di qualche tipo prima della fine dell’anno.

Apple non aggiorna ‌iPad Air‌ da marzo 2022, quindi è passato più di un anno dall’ultimo aggiornamento. Il modello attuale include il chip M1 e Apple potrebbe attendere il debutto del chip M3 per un aggiornamento, quindi i tempi di lancio di ‌iPad Air‌ potrebbero essere legati ai tempi di lancio di M3.

