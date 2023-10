Apple Vision Pro supporta una frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz

Le cuffie Vision Pro che Apple prevede di rilasciare il prossimo anno sono dotate di display che supportano una frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz, secondo il codice dell’ultima beta di visionOS .

Apple afferma che le cuffie Vision Pro funzionano per la maggior parte del tempo con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ma in una sessione online del WWDC, la società ha rivelato che è anche in grado di passare a 96 Hz per supportare contenuti video girati a 24 fotogrammi al secondo.

Il codice trovato da M1 Astra conferma che la frequenza di aggiornamento massima effettiva di Vision Pro è 100 Hz, ma 100 Hz è una modalità che si attiva solo per “compensare lo sfarfallio a 50 Hz rilevato dall’illuminazione artificiale”.

Apple Vision Pro refresh rate revealed according to visionOS beta 4. There seems to be refresh rate modes, 100Hz, 96Hz, and 90Hz. "Adjusted to 100Hz to compensate for detected 50Hz flicker from artifical lighting." "Travel mode requires 90Hz at all times."

More in the images. pic.twitter.com/KatDpjxIha — M1 (@M1Astra) October 4, 2023

Le cuffie saranno in grado di alternare tra le modalità 90Hz, 96Hz e 100Hz, ma per la maggior parte funzioneranno a 90Hz. Nella “Modalità Viaggio”, che è una modalità che può essere impostata quando le cuffie vengono utilizzate in movimento, ad esempio in volo, 90Hz è il massimo.

I due display delle cuffie Vision Pro sono schermi micro-OLED personalizzati con un totale di 23 milioni di pixel, più pixel di una TV 4K per ciascun occhio. Le cuffie Vision Pro usciranno l’anno prossimo.

VIA