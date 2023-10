AR, VR, XR: qual è la differenza?

Sembra che al giorno d’oggi tutti abbiano un nuovo auricolare high-tech. È una tecnologia a cui continuiamo a ritornare, alla ricerca di nuovi modi per utilizzarla o presentarla ai consumatori. Sono passati quasi 19 anni da quando i Google Glass sono morti per l’imbarazzo (anche se quel progetto AR è stato ufficialmente chiuso solo nel 2023 ), e ora è il turno di Apple con Vision Pro. Nel frattempo, Microsoft ha HoloLens, mentre Vive e Oculus esistono da anni, e ci sono occhiali adatti ai bambini a cui puoi collegare un telefono Android di alta qualità per imitare un’esperienza VR completa.

Questo lavoro ha portato a confondere gli acronimi per gli acquirenti occasionali. Termini come AR, VR, XR e altri tendono a perdere il loro significato quando la tecnologia inizia a sembrare la stessa. Quindi, chiariamo le cose con le definizioni basilari (ma importanti) di tutta questa tecnologia della “realtà” e del motivo per cui è importante.

AR: realtà aumentata

La realtà aumentata si riferisce a display che ti consentono di vedere il mondo reale ma sovrapponendovi informazioni aggiuntive. I tipi più semplici di AR sono comuni e puoi usarli ogni giorno senza pensarci troppo. Ad esempio, la scansione di un codice QR con l’app della fotocamera è un tipo di AR che ti consente di interagire digitalmente con il mondo reale. Anche molte altre tecnologie AR si concentrano sugli smartphone, quindi sono accessibili a tutti.

Gli occhiali AR più avanzati come HoloLens o Vision Pro sono capaci di molto di più. Sono costruiti per analizzare abilmente l’ambiente circostante, identificare oggetti e fornire informazioni per una varietà di scopi. A volte, questo è professionale. La tecnologia AR è pubblicizzata come strumento di formazione per operai, professionisti medici e (con scarso successo) soldati . Può accompagnare i nuovi arrivati ​​attraverso passaggi complessi, identificare parti o posizioni chiave e simulare un disastro nel mondo reale, completo di istruzioni su cosa fare dopo.

Tuttavia, l’AR offre anche intrattenimento. Non guardare oltre il grande successo Pokémon Go, che ha portato bambini e adulti nei loro quartieri alla ricerca di Pokémon rari con tutti i tipi di tempo. Stiamo anche assistendo a un numero crescente di overlay AR per concerti, musei e altri eventi.

Esistono anche opzioni AR concrete, come identificare il cibo nel negozio di alimentari in base al suo aspetto o alla confezione per fornire ulteriori informazioni. Marchi come Ikea offrono anche AR per aiutare le persone a scegliere i mobili. Con così tanti usi diversi, non sorprende che l’industria consideri l’AR come una delle tecnologie più adatte al consumatore nel mondo della “realtà”.

VR: realtà virtuale

La realtà virtuale elimina l’ambiente reale e incapsula gli utenti in un mondo creato digitalmente al 100%. È facile individuare la maggior parte dei visori VR, poiché tendono ad essere dispositivi ingombranti come i visori Vive e Oculus ( ora incentrati su Meta Quest ) o il PlayStation VR di Sony . Di solito, le cuffie includono un paio di controlli da tenere in modo che gli utenti possano interagire con il loro mondo digitale immersivo, nonché un paio di cuffie per fornire l’audio necessario.

La realtà virtuale è, per sua natura, una tecnologia di nicchia. Spesso richiede attrezzature costose, molta potenza di elaborazione e spazio sufficiente per muoversi in sicurezza in una stanza. Ecco perché non tutti hanno un visore VR sullo scaffale. La realtà virtuale è limitante anche in altri modi. Alcuni utenti hanno la nausea mentre lo usano, mentre altri trovano i controlli difficili da usare.

Nonostante queste sfide, la realtà virtuale ha avuto successo come mezzo di gioco ed esplorazione, dai titoli indipendenti agli eventi full immersion in luoghi speciali. Stiamo vedendo anche alcune applicazioni professionali, come in alcuni tipi di riabilitazione e riunioni di realtà virtuale. Durante il COVID, sono emersi più tentativi di realtà virtuale per connettere le persone negli spazi digitali per discutere di progetti o guardare film. Ma tentativi come Metaverse continuano a fallire o ad attrarre solo una fetta del mercato. La gente lo vuole solo a piccole dosi.

C’è un’intera sottosezione di visori VR in cui inserisci un telefono ed esegui un’app preimpostata per ottenere un’esperienza coinvolgente. Questi auricolari funzionano con tutti i tipi di telefoni e costano solo dai 30 ai 50 dollari nella fascia alta. Tuttavia, l’esperienza non è una vera realtà virtuale e presenta problemi di vista (come il mal di testa), motivo per cui è principalmente focalizzata sui bambini.