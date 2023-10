Come registrare l’audio dalle app Android

Registrare suoni esterni è facile su Android se utilizzi una delle nostre app di registrazione preferite e, a partire da Android 10, registrare suoni interni è semplice. Ti guidiamo attraverso l’intero processo in modo che tu possa registrare l’audio dalle tue app. Queste app funzionano su qualsiasi dispositivo Android. Alcuni funzionano anche sui Chromebook , quindi puoi registrare l’audio dal tuo laptop con la stessa app che usi sul telefono.

Posso registrare l’audio da ogni app?

Gli sviluppatori di app possono disattivare i registratori API per evitare di condividere accidentalmente informazioni sensibili. Ciò significa che a volte non puoi sentire l’audio nelle tue registrazioni. Questo può essere il caso delle app del telefono in paesi o stati che vietano la registrazione delle chiamate. Questo vale anche per la maggior parte dei servizi di streaming e per alcuni giochi.

Come registrare l’audio utilizzando il registratore dello schermo integrato nel telefono

La maggior parte dei telefoni dispone di registratori dello schermo integrati, inclusi i dispositivi Google, Samsung e OnePlus. L’utilizzo di questi strumenti significa che non è necessario installare un’app di terze parti. Queste istruzioni funzionano per telefoni e tablet dello stesso produttore. Ad esempio, puoi seguire gli stessi passaggi, sia che utilizzi un Google Pixel 7 Pro o un Pixel Tablet.

Registra l’audio sui dispositivi Google Pixel

I telefoni Google Pixel includono uno schermo registrato a partire da Android 11 e da allora è cambiato poco. Ecco come accedervi:

Scorri due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire la finestra Impostazioni rapide. Tocca il riquadro Registrazione schermo Attiva l’ interruttore Audio del dispositivo . Tocca Avvia

Registra l’audio sui dispositivi Samsung

Samsung offre la registrazione dello schermo integrata come parte della sua interfaccia One UI personalizzata.

Scorri due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire la finestra Impostazioni rapide. Tocca il riquadro Registratore schermo . Seleziona il pulsante di opzione Multimedia . Tocca Avvia registrazione

Registra l’audio sui dispositivi OnePlus

OnePlus ha aggiunto per la prima volta la registrazione dello schermo su OnePlus 7 Pro ed è disponibile su dispositivi più vecchi e più recenti.

Scorri due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire la finestra Impostazioni rapide. Tocca e tieni premuto il riquadro Registratore schermo . Selezionare Audio interno nell’impostazione Sorgente audio . Torna al riquadro e tocca Avvia

Registra l’audio sui dispositivi Xiaomi

Xiaomi offre la registrazione dello schermo sulla maggior parte dei suoi dispositivi utilizzando un’app preinstallata chiamata Screen Recorder, che troverai nella schermata iniziale. Una volta aperto, tocca l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra e cerca la voce “Sorgente audio” per assicurarti di aver attivato la registrazione audio del dispositivo.

Apri l’ app Registratore schermo . Tocca il pulsante Impostazioni nell’angolo in alto a destra dello schermo. Seleziona Suoni di sistema nell’impostazione Sorgente audio . Torna alla schermata iniziale dell’app e tocca il pulsante Registra nell’angolo in basso a destra dello schermo.

I dispositivi Huawei e Honor ti consentono anche di registrare il tuo schermo. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare i riquadri delle impostazioni rapide e tocca il pulsante del registratore dello schermo. Viene visualizzata una bolla mobile con un pulsante di registrazione e un microfono. Se quest’ultimo è barrato, stai registrando l’audio interno e, in caso contrario, ottieni l’audio direttamente dal microfono del tuo telefono.

Registra l’audio con un’app di terze parti

Puoi utilizzare un’app di terze parti per registrare l’audio se non desideri utilizzare l’app di registrazione integrata nel telefono. Esistono varie opzioni sul Play Store, ma ne abbiamo trovate due che hanno le funzionalità necessarie per registrare l’audio senza essere eccessivamente invadenti. Entrambi sono dotati di pulsanti di controllo mobili, quindi è necessario consentire loro di disegnare sopra altre app. Altre autorizzazioni necessarie includono il microfono (se desideri registrare audio esterno), file e contenuti multimediali (per salvare i file registrati).

Registratore dello schermo ADV

L’interfaccia di ADV è un po’ datata, ma è comunque un registratore di schermo efficace.

Apri AVV . Tocca il pulsante a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Impostazioni Scorri verso il basso e tocca Registra audio . Seleziona il pulsante di opzione Audio interno

Registratore dello schermo AZ

A differenza di ADV, AZ Screen Recorder viene fornito con annunci pubblicitari, ma puoi disattivarli in cambio di una tariffa bassa.