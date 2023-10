Come resettare il telecomando di Fire TV

I dispositivi Amazon Fire TV sono alcuni dei migliori dispositivi di streaming multimediale che puoi acquistare per riprodurre in streaming i tuoi contenuti preferiti. Mentre la TV via cavo è ancora in circolazione, la maggior parte dei contenuti è passata ai servizi di streaming e Amazon Fire TV ti consente di accedervi a un prezzo conveniente.

Nella maggior parte dei casi, i dispositivi Amazon Fire TV funzionano perfettamente, offrendo un’esperienza di streaming senza interruzioni. Ma se usi qualsiasi prodotto elettronico abbastanza a lungo, troverai alcuni difetti, per quanto minori possano essere. Uno dei problemi con i dispositivi Amazon Fire TV è che a volte il telecomando Fire TV inizia a comportarsi in modo anomalo o smette di funzionare del tutto.

Una soluzione semplice a qualsiasi problema riscontrato con il telecomando Fire TV è ripristinare il telecomando Fire TV per ricominciare da capo. Ecco come ripristinare i telecomandi Fire TV in semplici passaggi. Tipi di telecomandi Fire TV Prima di iniziare, determina quale tipo di telecomando Fire TV è stato fornito con il tuo dispositivo di streaming Amazon Fire TV. Amazon ha rilasciato diverse versioni dei suoi telecomandi Fire TV, ma solo due hanno un processo di ripristino diverso. Telecomando vocale Alexa (1a generazione)

(1a generazione) Telecomando Fire TV Basic Edition Menzioniamo i passaggi per ripristinare questi telecomandi separatamente. Se possiedi un telecomando Fire TV diverso da questi due, segui i passaggi seguenti per reimpostare il telecomando. Ripristina la maggior parte dei telecomandi Fire TV e dei telecomandi vocali Alexa Guarda l’immagine qui sotto, dove abbiamo contrassegnato i pulsanti che utilizzerai sul telecomando Fire TV per ripristinarlo. Usa la foto come guida mentre procedi con i passaggi. Scollega Fire TV e attendi un minuto. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Sinistra , Indietro e Menu per 12 secondi Dopo 12 secondi, rilascia i pulsanti e attendi altri 5 secondi Staccare il coperchio delle batterie e rimuovere le batterie dal telecomando. Ora collega Fire TV e attendi finché non viene visualizzato il messaggio Impossibile rilevare il telecomando sullo schermo della TV Rimetti le batterie nel telecomando e premi il pulsante Home

Attendi che l’indicatore del telecomando diventi blu. Quando diventa blu, il telecomando viene ripristinato e accoppiato correttamente. Se non vedi la luce blu, tieni premuto il pulsante Home per 10 secondi per forzare il processo di accoppiamento.

Ripristina il telecomando vocale Alexa (1a generazione)

Il ripristino della voce Alexa di prima generazione richiede gli stessi passaggi. L’unica differenza è che devi tenere premuti meno pulsanti.

Scollega il dispositivo di streaming Fire TV e attendi 60 secondi. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Sinistra e Menu per 12 secondi. Lascia andare i pulsanti. Attendere 5 secondi ed estrarre le batterie. Collega il tuo dispositivo Fire TV e attendi finché la TV non visualizza il messaggio Impossibile rilevare il telecomando . Inserisci le batterie e premi il pulsante Home .

Se il telecomando continua a non associarsi, tieni premuto il pulsante Home per 10 secondi. Il telecomando dovrebbe essere ripristinato e accoppiato ora.

Ripristina il telecomando Fire TV Basic Edition

Il telecomando Fire TV Basic Edition è barebone e ha pochi pulsanti. L’immagine mostra i pulsanti che utilizzerai per ripristinare il telecomando. I passaggi per ripristinare il telecomando Fire TV Basic Edition differiscono in modo significativo da quelli degli altri telecomandi Fire TV. Assicurati di seguire attentamente i passaggi.