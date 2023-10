Gurman: lancio dei nuovi iPad previsto per marzo 2024

Apple non ha intenzione di lanciare nuovi modelli di iPad prima di marzo 2024, afferma Mark Gurman di Bloomberg .

Nella più recente newsletter “Power On” , Gurman ha spiegato che la nuova Apple Pencil con USB-C precede un aggiornamento di ‌iPad‌ in primavera. Ha aggiunto che Apple sta lavorando da tempo sull’‌iPad‌ di undicesima generazione, sull’iPad mini di settima generazione e sull’iPad Air di sesta generazione.

Apparentemente Apple sta pianificando di rilasciare nuovi iPad a marzo, che probabilmente includeranno “almeno” questi tre dispositivi aggiornati. Anche l’ iPad Pro di prossima generazione è una possibilità, ma al momento solo gli aggiornamenti “minori” dell’‌iPad‌ sembrano essere bloccati per la primavera.

Gurman ha aggiunto che prevede che l’ Apple Pencil di prima generazione verrà interrotto insieme all’‌iPad‌ di nona generazione, poiché a quel punto non ci saranno più nuovi iPad in vendita da Apple con un connettore Lightning. Non si prevede che questo cambiamento avvenga “in qualunque momento presto”.

