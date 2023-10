I costi di produzione record di iPhone 15 potrebbero far salire i prezzi di iPhone 16

I costi di produzione dell’iPhone 15 sono sensibilmente più alti di quelli dei modelli iPhone 14 dello scorso anno , segnando prezzi record per i componenti che Apple potrebbe trasferire ai clienti nel 2024, riferisce Nikkei Asia .

Si calcola che l’ iPhone 15 Pro Max costerà € 558, un aumento del 12% rispetto al modello ‌iPhone 14‌ Pro Max rilasciato nel 2022. Si tratta di un record per il costo totale dei componenti di un iPhone . Dal 2018 al 2021, il costo totale delle parti per i modelli ‌iPhone‌ “Pro Max” di Apple variava da € 400 a € 450. I costi dei componenti sono aumentati di circa il 20% nel 2022 prima di raggiungere il massimo storico odierno di 558 dollari.

Il costo del teleobiettivo di ‌iPhone 15 Pro‌ Max è ora pari a $ 30, un aumento del 380% rispetto al modello precedente. Allo stesso modo, il telaio in titanio costa 50 dollari, un aumento del 43% rispetto al telaio in acciaio inossidabile dei dispositivi precedenti. Il chip A17 Pro arriva a $ 130, un aumento del 27% rispetto al chip A16 Bionic.

Anche gli altri modelli della gamma ‌iPhone 15‌ non sono immuni dall’aumento dei costi. I componenti standard dell’‌iPhone 15‌ arrivano a $ 423, un aumento del 16% rispetto all’‌iPhone 14‌. L’‌iPhone 15‌ Plus è calcolato a $ 442, un aumento del 10% rispetto al suo predecessore, mentre l’‌iPhone 15 Pro‌ è cresciuto dell’8% a $ 523.

Nonostante l’aumento dei costi, quest’anno Apple non ha aumentato i prezzi al dettaglio di nessuno dei suoi modelli ‌iPhone‌ e ha scelto di assorbire l’impatto dell’aumento delle spese. L’unico cambiamento degno di nota è stata l’interruzione del modello Pro Max da 128 GB, il che significa che gli utenti che normalmente acquistavano il modello da 128 GB ora devono pagare 100 dollari in più per ottenere il dispositivo.

In collaborazione con Nikkei , la società di ricerca Fomalhaut Techno Solutions con sede a Tokyo ritiene che se Apple continuerà ad assorbire l’impatto dell’aumento dei costi di produzione, i suoi profitti subiranno presto un duro colpo. Di conseguenza, Apple potrebbe finalmente scegliere di aumentare i prezzi al dettaglio di ‌iPhone‌ al lancio della linea iPhone 16 del prossimo anno .

