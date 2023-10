I primi MacBook M3 di Apple in arrivo l’anno prossimo, affermano le previsioni di spedizione

Apple rilascerà i suoi primi MacBook basati sul processo di fabbricazione a 3 nm di TSMC nel 2024, non quest’anno come suggerito da alcune voci. Questo è quanto emerge da una nuova previsione quinquennale sulle spedizioni globali di notebook pubblicata da DigiTimes .

Prevedendo la fine di un declino di due anni nel mercato dei notebook, il rapporto prevede una crescita delle spedizioni del 4,7% nel 2024, trainata dall’allentamento dell’inflazione e dall’introduzione di nuovi prodotti, tra cui i nuovi MacBook alimentati da chip basati su 3 nm. Dal rapporto:

Nel 2023, la quota di notebook costruiti utilizzando processori basati su Arm probabilmente diminuirà anziché aumentare perché Apple, che adotta CPU basate su Arm progettate internamente per la maggior parte delle sue linee di notebook, dovrebbe registrare un calo significativo delle spedizioni nel 2023. poiché il fornitore del marchio statunitense prevede di passare alle CPU costruite da un nodo da 3 nm presso TSMC per l’aggiornamento delle prestazioni nel 2024.

A luglio, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che nell’ottobre di quest’anno potrebbero essere annunciati i primi Mac con il chip M3. Dato che Apple ha lanciato i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici a gennaio e, più recentemente, i nuovi modelli ‌MacBook Air‌, ‌Mac Studio‌ e ‌Mac Pro‌ da 15 pollici a giugno, Gurman ha affermato che i primi beneficiari del nuovo chip M3 sarebbero probabilmente essere il prossimo ‌iMac‌, ‌MacBook Air‌ da 13 pollici e MacBook Pro da 13 pollici.

Tuttavia, più recentemente, a settembre, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che sembrava che Apple non lancerà nuovi modelli di MacBook con chip della serie M3 prima della fine di quest’anno. Kuo ha però escluso solo nuovi MacBook, il che sembra lasciare aperta la possibilità di un nuovo iMac in arrivo quest’anno. L’attuale modello dotato del chip M1 è in vendita ormai da oltre due anni e mezzo.

Lo stesso DigiTimes ha recentemente suggerito che Apple farà un annuncio sul MacBook Pro prima delle vacanze. Il punto vendita con sede a Taiwan all’inizio di questo mese ha affermato che Apple si sta preparando a spedire i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con display mini-LED più efficienti dal punto di vista energetico prima della fine dell’anno. Quel rapporto non menzionava il processore su cui si baserebbero i modelli, ma Gurman ha precedentemente affermato che la prossima versione di queste due macchine presenterà i chip M3 Pro e M3 Max e che “probabilmente” verrà lanciata entro la metà del 2024 .

Si prevede che il chip M3, ancora non annunciato, sarà fabbricato con il processo a 3 nm di TSMC per miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto all’attuale chip ‌M2‌ basato su 5 nm, che ha debuttato a giugno 2022. Probabilmente presenterà anche una GPU completamente nuova con ray-tracing hardware, introdotto per la prima volta sul chip A17 Pro di iPhone 15 Pro il mese scorso.

