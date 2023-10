Il lancio dell’iMac da 32 pollici con display Mini-LED è previsto per il 2025

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo , nel 2025 uscirà un iMac di fascia alta con display mini-LED da 32 pollici . Kuo non lo specifica, ma questa macchina potrebbe essere posizionata come “‌iMac‌ Pro” per sostituire il modello del 2017 che Apple ha interrotto la produzione due anni fa .

Ci sono state diverse voci su un ‌iMac‌ più grande negli ultimi due anni, ma le informazioni sono state confuse con opzioni di display e prodotti autonomi che Apple alla fine ha accantonato, creando una certa confusione su se e quando vedremo un’opzione ‌iMac‌ più grande. Anche l’‌iMac‌ da 27 pollici è stato annullato nel 2022.

Dopo che ‌iMac‌ Pro è stato interrotto, Apple lo ha sostituito con Mac Studio e il suo Studio Display da 27 pollici abbinato, e da allora non c’è stato alcun segno di un ‌iMac‌ più grande. Sembra che la situazione cambierà nel 2025, con Apple che utilizzerà la stessa tecnologia mini-LED introdotta nel più costoso Pro Display XDR.

Con 32 pollici, un ‌iMac‌ più grande offrirebbe le stesse dimensioni del 6K Pro Display XDR, che Apple vende per $ 5.000. Per quanto riguarda il design, potremmo forse vedere cornici più sottili e una macchina che in definitiva è modellata sullo Studio Display, con Apple che elimina il mento, ma le voci non sono chiare su questo punto.

VIA