iOS 17.1 Beta 3 impedisce al pulsante di azione di attivare la fotocamera o la torcia in tasca

Apple nella terza beta di iOS 17.1 ha ottimizzato la funzionalità del pulsante di azione per impedire che determinate azioni vengano attivate mentre l’ iPhone è in tasca o in borsa. Le funzioni Fotocamera, Torcia elettrica, Memo vocale, Messa a fuoco e Lente d’ingrandimento non si attiveranno più quando si preme il pulsante di azione se l’‌iPhone‌ è nascosto in una tasca.

Le azioni che ha senso attivare in una tasca, come la funzione di disattivazione dell’audio e una scorciatoia, possono comunque essere attivate mentre l’‌iPhone‌ è all’interno di una tasca premendo a lungo il pulsante di azione, ma le altre funzionalità sono disabilitate.

Nelle versioni precedenti di iOS 17 e iOS 17.1, tutte le funzioni del pulsante di azione potevano essere attivate accidentalmente in una tasca, scaricando la batteria dell’‌iPhone‌ e causando registrazioni e immagini indesiderate.

Sebbene il pulsante di azione richieda una pressione prolungata per essere attivato, ci sono ancora state lamentele riguardo al suo attivazione involontaria mentre è in tasca, cosa che questa modifica impedirà per le funzioni che non possono essere utilizzate quando l’‌iPhone‌ è in tasca.

Tieni presente che queste modifiche si applicano solo al pulsante di azione, quindi è ancora possibile attivare accidentalmente la fotocamera o la torcia dalla schermata di blocco mentre l’‌iPhone‌ è in tasca.