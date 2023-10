iPhone continua ad essere lo smartphone più popolare tra gli adolescenti

L’iPhone di Apple continua ad essere lo smartphone più popolare tra gli adolescenti, secondo i dati condivisi oggi dalla società di investimento Piper Sandler nel suo sondaggio semestrale sugli adolescenti . L’87% degli adolescenti intervistati possiede un ‌iPhone‌, mentre l’88% si aspetta che l’‌iPhone‌ sarà il loro prossimo telefono.

Il numero di possessori di ‌iPhone‌ da parte degli adolescenti non è cambiato rispetto allo scorso anno, ma nell’ultimo decennio l’interesse per l’‌iPhone‌ tra gli adolescenti è aumentato vertiginosamente. Nell’ottobre 2013 , il 55% degli adolescenti dichiarava di possedere un ‌iPhone‌, mentre il 24% aveva un dispositivo Android.

Anche il possesso di Apple Watch sta crescendo, anche se più lentamente. Il 34% degli adolescenti intervistati possiede un Apple Watch, rispetto al 31% dello scorso anno. Il 10% degli adolescenti ha dichiarato di voler acquistare un Apple Watch nei prossimi sei mesi, in calo rispetto al 16% dell’autunno 2022. Apple è stata la marca di orologi preferita, battendo Rolex, Casio, Garmin e Cartier.

Apple Pay è stata l’app di pagamento principale per gli adolescenti, con il 42% che ha riferito di aver utilizzato il servizio nell’ultimo mese. ‌Apple Pay‌ ha battuto Cash App (27%), Venmo (20%) e PayPal (10%).

Apple non ha dominato nella categoria della musica in streaming, arrivando seconda a Spotify. Il 70% degli adolescenti intervistati ha dichiarato di utilizzare Spotify come servizio musicale, mentre poco più del 30% utilizza Apple Music . Il 46% degli adolescenti che pagano per un servizio pagano per Spotify, mentre solo il 30% paga per ‌Apple Music‌.

Piper Sandler ha anche chiesto agli adolescenti informazioni su iCloud Private Relay e l’utilizzo è aumentato nella seconda metà del 2023. Il 37% degli adolescenti ha dichiarato di utilizzare ‌iCloud‌ Private Relay, mentre un altro 17% ha dichiarato di essere interessato a utilizzarlo nei prossimi sei anni. mesi. All’inizio di quest’anno, solo il 24% degli adolescenti utilizzava ‌iCloud‌ Private Relay, che richiede una quota di abbonamento a ‌iCloud‌.

