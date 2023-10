L’accordo Apple è responsabile del dominio di Google nella ricerca, afferma il CEO di Microsoft

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha affermato oggi di ritenere che l’accordo sui motori di ricerca tra Apple e Google abbia reso impossibile per altri motori di ricerca come Bing competere (tramite il Wall Street Journal ). Con Google come motore di ricerca predefinito su Safari su tutti i dispositivi Apple, le persone si abituano a usarlo, ha spiegato Nadella nella testimonianza resa durante il processo antitrust in corso tra Google e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

“Ti alzi la mattina, ti lavi i denti e cerchi su Google”, ha detto Nadella. “Con questo livello di formazione di abitudini, l’unico modo per cambiare è modificare le impostazioni predefinite.” Nadella ha continuato affermando che Google è in grado di utilizzare la sua quota di mercato pari a circa il 90% per migliorare i risultati di ricerca, rafforzando ulteriormente il suo monopolio. Ha detto che è “falso” che ci sia scelta nel mercato dei motori di ricerca.

Microsoft ha tentato di sottrarre quote di mercato a Google aggiungendo la tecnologia chatbot di OpenAI a Bing, ma Nadella afferma che non è chiaro quanto l’intelligenza artificiale possa rimodellare il mercato esistente perché il vantaggio distributivo di Google non scompare. “Mi preoccupo molto per questo”, ha detto. “Nonostante il mio entusiasmo per l’esistenza di una nuova prospettiva con l’intelligenza artificiale, questo circolo vizioso in cui sono intrappolato potrebbe diventare ancora più vizioso perché le impostazioni predefinite vengono rafforzate.”

La settimana scorsa, il capo di iTunes, Eddy Cue, ha testimoniato al processo e ha spiegato che Apple sceglie Google come motore di ricerca predefinito sui suoi dispositivi perché la società ha “sempre pensato che fosse il migliore”. Google paga ad Apple miliardi di dollari all’anno per rimanere il motore di ricerca predefinito, anche se Cue ha affermato che non esiste un’alternativa valida.

Nel 2020, Microsoft si è rivolta ad Apple e ha offerto Bing come potenziale obiettivo di acquisizione, ma i colloqui tra i dirigenti di Microsoft e ‌Eddy Cue‌ non sono andati avanti, sia a causa dei soldi che Apple riceve da Google sia per la preoccupazione che Bing non sarebbe in grado di competere con Google Ricerca.

Nadella probabilmente ha ragione nel dire che sarebbe difficile a questo punto per qualsiasi motore di ricerca competere davvero con Google, soprattutto finché Google rimane il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple. L’eccezione potrebbe verificarsi se Apple, ad un certo punto, decidesse di sviluppare un proprio motore di ricerca.

