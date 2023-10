Nuova funzionalità Doppio tocco di Apple Watch: cosa fa e come ottenerla

I modelli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 riceveranno un nuovo gesto Doppio tocco alla fine di questo mese in un prossimo aggiornamento software. Ecco tutto ciò che Double Tap può fare e come puoi farlo funzionare sul tuo orologio oggi stesso.

Double Tap è una nuova funzionalità basata sui gesti per gli ultimi modelli di Apple Watch che ti consente di controllare le funzioni dell’orologio toccando due volte il pollice e l’indice insieme. La funzione mira a semplificare la navigazione sull’Apple Watch quando hai solo una mano libera, come quando porti a spasso un cane, porti la spesa o tieni in mano una tazza di caffè.

Il nuovo gesto Double Tap è esclusivo per Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 e sarà abilitato con il rilascio di watchOS 10.1 a ottobre. watchOS 10.1 è attualmente disponibile come beta per sviluppatori . Se desideri installare la beta sul tuo orologio, dovrai accoppiarlo a un iPhone con iOS 17.1 beta, che puoi scaricare gratuitamente .

Cosa può fare il doppio tocco

La funzionalità di Double Tap è piuttosto semplice. Alzi l’orologio per riattivarlo, quindi tocchi due volte il pollice e l’indice insieme per controllare cosa sta succedendo sullo schermo dell’orologio.

Per impostazione predefinita, Doppio tocco seleziona il pulsante principale in qualunque app ti trovi. Quindi, ad esempio, se ricevi una chiamata, puoi toccare due volte per rispondere e usarlo per riagganciare quando hai finito. Allo stesso modo, se stai guardando/ascoltando un contenuto multimediale, puoi metterlo in pausa e riprenderlo (o saltarlo).

Alcuni altri casi d’uso: se hai impostato un timer, il doppio tocco lo metterà in pausa. Eseguendo nuovamente il gesto il conto alla rovescia riprenderà e, quando il timer si spegne, un doppio tocco lo interromperà. Allo stesso modo, puoi usarlo per fare altre cose di tutti i giorni come posticipare gli allarmi, attivare il pulsante di scatto dell’app Camera Remote e ignorare le notifiche.

Come ci si potrebbe aspettare, il gesto è impostato anche per presupporre che l’altra mano sia preoccupata. Se ricevi un messaggio, ad esempio, un doppio tocco ti consente di rispondere con un messaggio vocale, mentre un altro doppio tocco invia il messaggio.

Inoltre, è possibile utilizzare Double Tap per richiamare lo Smart Stack dal quadrante e avanzare tra i widget, offrendoti uno sguardo con una sola mano delle informazioni visualizzate più regolarmente.

Come impostare il doppio tocco

Il doppio tocco è disabilitato per impostazione predefinita, quindi dovrai abilitarlo manualmente affinché funzioni. Questo può essere fatto dal polso o nell’app Watch su iPhone ed entrambi i menu includono opzioni per personalizzare la riproduzione multimediale e la funzionalità Smart Stack.

Tieni presente che per abilitare il doppio tocco, la configurazione implica concedere a watchOS l’autorizzazione per disabilitare alcune opzioni di accessibilità, tra cui Tocco assistito, Zoom con gesti delle mani, VoiceOver con gesti delle mani e Azioni rapide.

Su Apple Watch:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca Gesti . Tocca Doppio tocco , quindi attiva l’interruttore accanto a Doppio tocco nella schermata successiva. Se richiesto, tocca Disattiva funzionalità di accessibilità nella parte inferiore dell’avviso sullo schermo. Scegli l’impostazione preferita per “Riproduzione” ( Riproduci/Pausa o Salta ) e “Stack intelligente” ( Avanza o Seleziona ).

Sull’iPhone:

Apri l’ app Orologio . Con la scheda “Il mio orologio” selezionata, tocca Gesti . Tocca Doppio tocco , quindi attiva l’interruttore accanto a Doppio tocco nella schermata successiva. Se richiesto, tocca Disattiva funzionalità di accessibilità nell’avviso sullo schermo. Scegli l’impostazione preferita per “Riproduzione” ( Riproduci/Pausa o Salta ) e “Stack intelligente” ( Avanza o Seleziona ).

Apple afferma che Double Tap è abilitato dal Neural Engine più veloce del chip S9, motivo per cui la funzionalità è disponibile solo sulla Serie 9 e Ultra 2. Apple ha affermato di aver sviluppato un algoritmo che rileva la “firma unica” di piccoli movimenti del polso e cambiamenti flusso sanguigno quando l’indice e il pollice vengono toccati insieme.

