Qualcomm affronterà i chip di silicio di Apple con Snapdragon X Series per PC

Qualcomm ha delineato oggi i suoi piani per i chip di prossima generazione progettati per i PC. La serie Snapdragon X uscirà nel 2024 e Qualcomm afferma che segnerà un “punto di svolta per l’industria dei PC” grazie alle “prestazioni di livello successivo” offerte dai nuovi chip.

I chip Snapdragon X utilizzeranno la CPU Qualcomm Oryon, che è costruita sulla tecnologia dei chip ottenuta quando ha acquistato Nuvia . Fondata da ex progettisti di chip Apple, Nuvia ha progettato chip personalizzati basati su Arm che dovrebbero portare prestazioni simili al silicio Apple sui PC con potenza ed efficienza migliorate.

Oltre a migliorare l’efficienza, i prossimi chip per PC di Qualcomm includeranno l’elaborazione AI sul dispositivo e la connettività 5G.

Come notato da The Verge , Arm ha citato in giudizio Qualcomm e Nuvia per aver violato gli accordi di licenza per la progettazione e l’architettura dei processori Arm. Arm sostiene che le licenze fornite a Nuvia non sono valide ora che la società è stata venduta a Qualcomm.

VIA