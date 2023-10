Si dice che iPhone 16 e 16 Plus salteranno nuovamente dal chip A16 a A18

Tutti e quattro i modelli di iPhone 16 saranno dotati di chip con marchio A18, secondo Jeff Pu, un analista che si occupa di Apple e della sua catena di fornitura. Ha condiviso questa previsione per la prima volta il mese scorso e ha toccato nuovamente l’argomento in una nota di ricerca questa settimana con la società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong.

Nella sua ultima nota, Pu ha affermato che “ci aspettiamo che tutti i modelli di iPhone 16 siano dotati di A18” e si aspetta che i chip siano prodotti con il processo a 3 nm di seconda generazione “N3E” del produttore di chip TSMC. Pu ha definito il chip A17 Pro nei modelli iPhone 15 Pro, basato sul processo a 3 nm di prima generazione “N3B” di TSMC, un “design di transizione”.

In risposta a un’e-mail di MacRumors del mese scorso, Pu ha delineato le sue aspettative specifiche:

iPhone 16: chip A18 (N3E)

iPhone 16 Plus: chip A18 (N3E)

iPhone 16 Pro: chip A18 Pro (N3E)

iPhone 16 Pro Max: chip A18 Pro (N3E)

Secondo TSMC, N3E è meno costoso e ha una resa migliore rispetto a N3B.

Gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard utilizzano il chip A16 Bionic, quindi il passaggio al chip A18 per iPhone 16 e iPhone 16 Plus sarebbe un cambiamento notevole e unico, poiché significherebbe che questi due modelli salterebbero un chip A17. patata fritta.

Dato che mancano ancora circa 11 mesi al lancio della linea iPhone 16, Pu sta probabilmente facendo un’ipotesi plausibile qui con i nomi di marketing, quindi resta da vedere se Apple effettivamente andrà avanti con il marchio A18 e A18 Pro. È possibile che Apple possa marchiare i suoi chip iPhone 16 come A17 e A18 Pro, rispecchiando gli ultimi anni.

Pu è stata la prima fonte a riferire che Apple aveva abbandonato i suoi piani per i pulsanti a stato solido sui modelli iPhone 15 Pro. Ha inoltre rivelato con precisione che i modelli iPhone 15 Pro sarebbero dotati di 8 GB di RAM maggiorati e che l’ iPhone 15 Pro Max avrebbe un prezzo di partenza più alto rispetto all’iPhone 14 Pro Max.

