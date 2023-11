Apple interromperà lo sviluppo di modem 5G personalizzati, rapporti sui reclami

Secondo rapporti non confermati provenienti dall’Asia, Apple sta interrompendo lo sviluppo interno di modem dopo diversi tentativi infruttuosi di perfezionare il proprio chip modem 5G personalizzato.

Secondo l’account dell’operatore dell’aggregatore di notizie “yeux1122” sul blog Naver , fonti della catena di fornitura relative ai reparti modem 5G di Apple affermano che i tentativi dell’azienda di sviluppare un proprio modem sono finora falliti e che Apple è in procinto di liquidarsi il suo investimento pluriennale nel progetto. Separatamente, il leaker noto come @Tech_Reve oggi ha affermato di aver sentito rapporti simili da una fonte della catena di approvvigionamento giapponese.

È troppo presto per dire se gli ultimi rapporti siano accurati, ma secondo un rapporto di settembre del Wall Street Journal , i tentativi di Apple di sviluppare un proprio chip modem sono stati ostacolati da importanti problemi legati a obiettivi irrealistici, una comprensione inadeguata delle sfide coinvolte e prototipi inutilizzabili.

Il piano di Apple di progettare il proprio modem interno ha portato all’assunzione di migliaia di ingegneri: Apple ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel nel 2019 e, riempiendo i ranghi del progetto con ingegneri Intel e altri assunti da Qualcomm, i dirigenti dell’azienda hanno stabilito l’obiettivo di avere il chip del modem pronto per l’autunno 2023.

All’inizio di questo mese, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple continuava a incontrare problemi nel tentativo di sviluppare un modem 5G per sostituire i modem 5G di Qualcomm nell’iPhone e in altri prodotti. Si dice che il lancio del chip modem sia stato rinviato alla fine del 2025 o all’inizio del 2026, ma secondo quanto riferito Apple avrebbe ancora intenzione di introdurre la tecnologia in una versione a basso costo dell’iPhone SE.

Si diceva che lo sviluppo di un chip modem fosse nelle fasi iniziali e “potrebbe rimanere indietro di anni rispetto alla concorrenza”. Una versione in sviluppo non supporta la tecnologia mmWave più veloce e Apple ha anche riscontrato problemi con il codice Intel con cui ha lavorato. Sono state necessarie riscritture e l’aggiunta di nuove funzionalità ha causato l’interruzione di funzionalità esistenti, inoltre Apple deve stare attenta a non violare i brevetti Qualcomm durante lo sviluppo del chip.

Nonostante i ritardi, si pensava che la società continuasse lo sviluppo perché è ansiosa di porre fine al suo costoso accordo con Qualcomm. Nel 2017, Apple ha citato in giudizio Qualcomm per presunte pratiche anticoncorrenziali e 1 miliardo di dollari di sconti sulle royalty non pagate. Le due società hanno risolto la causa nel 2019 .

Si prevedeva che il primo chip modem di Apple fosse un chip autonomo, ma l’azienda sperava di sviluppare alla fine un system-on-a-chip che avrebbe anche eliminato fornitori come Broadcom e avrebbe dato maggiore controllo sullo sviluppo dei componenti.

