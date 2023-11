Apple prevede di portare OLED su nove nuovi dispositivi entro il 2027

Secondo un nuovo rapporto di ET News di Taiwan, Apple prevede di portare la tecnologia dei display OLED su nove nuovi dispositivi entro il 2027 .

Dopo l’introduzione dei display OLED su entrambi i modelli di iPad Pro il prossimo anno , secondo quanto riferito Apple prevede di portare la tecnologia su iPad mini e iPad Air nel 2026. Mentre l’‌iPad Air‌ manterrà un display da 10,9 pollici, lo schermo dell’‌iPad mini‌ crescerà da Dimensioni da 8,3 a 8,7 pollici. Nel 2027, Apple porterà la tecnologia di visualizzazione OLED sul presunto modello iPad Air da 12,9 pollici , che dovrebbe debuttare con un display LCD all’inizio del prossimo anno .

Apparentemente Apple prevede di utilizzare un pannello OLED in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) per ‌iPad Pro‌ e un pannello single-stack in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS) per ‌iPad mini‌ e ‌iPad Air‌, il che significa che ProMotion per frequenze di aggiornamento fino a 120Hz continueranno ad essere esclusivi dei modelli di fascia alta.

Nel 2027, Apple aggiornerà i pannelli OLED dell’iPad Pro‌ a un pannello di prossima generazione con una migliore efficienza luminosa tramite Color Filter on Encapsulation (CoE), che si dice riduca il consumo energetico di circa il 20%. L’uso di un filtro colorato potrebbe anche consentire ad Apple di implementare per la prima volta la tecnologia della fotocamera sotto il display sull’iPad .

Nel 2025, Apple porterà presumibilmente l’OLED sul MacBook Pro da 16 pollici, seguito dal modello da 14 pollici nel 2026. Anche i modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici passeranno da LCD a OLED nel 2026.

I vantaggi dell’OLED includono una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato, una maggiore precisione del colore e un consumo energetico inferiore rispetto ai modelli esistenti con pannelli LCD. Apple utilizza già display OLED per i modelli iPhone e Apple Watch, ad eccezione dell’iPhone SE . Il rapporto rileva che i pannelli OLED sono anche più sottili e leggeri degli LCD, il che offre particolari vantaggi all’‌iPad‌.

