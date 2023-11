Apple sospende la pubblicità su X in seguito all’ultima controversia su Elon Musk

Apple sta sospendendo tutta la sua pubblicità sul social network X, precedentemente noto come Twitter, riferisce Axios . La decisione arriva in seguito alle dichiarazioni antisemite pronunciate da Musk mercoledì .

Dopo che gli inserzionisti sono fuggiti da Xdopo l’acquisizione del social network da parte di Musk, Apple ha continuato a pagare per gli spot pubblicitari ed è stata uno dei maggiori partner pubblicitari di Twitter. A marzo, Musk ha ringraziato Apple per il suo supporto, definendo l’azienda uno dei “più grandi inserzionisti” di Twitter.

Apple ha temporaneamente sospeso gli annunci su Twitter nel novembre 2022, il che ha spinto Musk a scagliarsi contro e chiedere se Apple odiasse la “libertà di parola”. Musk ha anche detto che Apple ha minacciato di rimuovere Twitter dall’App Store e che avrebbe “realizzato un telefono alternativo” se il social network alla fine fosse stato ritirato.

La controversia è stata risolta dopo che Musk ha incontrato Cook all’Apple Park più tardi quell’anno, dopo di che Musk ha affermato che Apple in realtà non aveva mai minacciato di rimuovere Twitter dall’‌App Store‌ e che si era trattato di un “malinteso”. Alla fine Musk l’ha definita una “buona conversazione” e, da quel momento in poi, Apple ha ” ripreso completamente ” la pubblicità. I rapporti del 2022 suggerivano che Apple spendesse più di 100 milioni di dollari all’anno in annunci su Twitter.

Con gli ultimi commenti di Musk e le prove che X sta mostrando annunci Apple insieme a contenuti pro-Hitler, non è chiaro se Apple sarà convinta a riprendere di nuovo la pubblicità in futuro. Il CEO di Apple, Tim Cook, a settembre ha affermato che Apple valuta “costantemente” se sia il caso di acquistare annunci pubblicitari sul social network.

Apple non è l’unica azienda a ritirare gli annunci su Twitter. IBM ha dichiarato questa settimana che sta rimuovendo gli annunci pubblicitari e che anche l’Unione Europea non prevede più di farlo sul social network. La Casa Bianca oggi ha condannato i commenti di Musk , e i dipendenti di X hanno detto al New York Times di aver ris

