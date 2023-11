La condivisione di una lista dei desideri ti consente di collaborare con altri per i regali o organizzare una lista dei regali. Puoi anche configurare la lista dei desideri per consentire ad altri di aggiungerla o modificarla in base alle loro esigenze. Questa guida ti mostra come condividere la tua lista dei desideri di Amazon su qualsiasi piattaforma. Non hai bisogno di un account Amazon Prime, ma un abbonamento offre alcuni vantaggi che puoi utilizzare con la tua lista dei desideri per ottenere offerte migliori.