Come impostare il tuo tragitto giornaliero su Google Maps

Google Maps si trova su tutto, dai nostri telefoni economici preferiti agli iPad. È un’app essenziale che aiuta le persone a spostarsi dal punto A al punto B, grazie alle sue solide capacità di impostare spostamenti ed evitare il traffico.

Google Maps ha una pratica scheda per il tragitto giornaliero dedicata a farti andare al lavoro in modo sicuro e veloce. Puoi personalizzare e salvare il tuo percorso nel tuo account Google e l’app Google Maps ti dice quando partire per arrivare in tempo. Fornisce istruzioni dettagliate per evitare il traffico e altri ostacoli e trovare il percorso ottimale. Puoi usarlo anche per i trasporti pubblici.

Come impostare gli indirizzi di casa e di lavoro su Google Maps

Prima di creare un tragitto giornaliero, aggiungi i tuoi indirizzi di casa e di lavoro in Google Maps . Puoi saltare questi passaggi se configuri questi indirizzi come destinazioni. Sebbene ciò non sia necessario, è utile per la funzionalità di comando vocale dell’Assistente Google. Ad esempio, “Ehi Google, portami a casa”.

Apri Google Maps . Tocca il logo di Google Maps nell’angolo in alto a sinistra. Sotto l’ intestazione Home , tocca Imposta posizione . Inserisci il tuo indirizzo e seleziona l’indirizzo corretto dal menu a discesa Google Maps ti porta al menu precedente. Per impostare la posizione di lavoro, tocca Imposta posizione sotto l’ intestazione Lavoro . Inserisci il tuo indirizzo e seleziona l’indirizzo corretto dal menu a discesa. Google Maps potrebbe chiederti di confermare il tuo indirizzo. Verifica l’indirizzo e tocca Fine per continuare

Come impostare il tuo tragitto giornaliero di Google Maps sull’app Google Maps

Per creare un tragitto giornaliero nell’app Google Maps per Android e iOS, dovrai inserire le tue informazioni due volte: una volta per andare al lavoro e una volta per tornare a casa. Anche se la configurazione richiede un po’ di tempo, potrai recuperare quel tempo la prima volta che Google Maps suggerisce un percorso alternativo per evitare il traffico. L’app prevede inoltre i tempi di viaggio e invia una notifica quando è il momento di partire. Prima di impostare il tuo tragitto giornaliero, potresti dedicare un momento a calibrare Google Maps per ottenere i percorsi più accurati. Ecco come impostare il tuo tragitto giornaliero: Apri Google Maps . Tocca il pulsante blu Indicazioni nell’angolo in basso a destra dello schermo. Inserisci i tuoi indirizzi di casa e di lavoro negli appositi campi. Tocca il pulsante Casa o Lavoro per compilare automaticamente il campo di destinazione. Tocca il metodo di trasporto che utilizzi Tocca Aggiungi nella parte inferiore dello schermo Se utilizzi i mezzi pubblici, seleziona un metodo di trasporto.

Come effettuare spostamenti con più fermate in Google Maps

Puoi aggiungere due fermate per il tuo tragitto giornaliero su Google Maps e trascinare e rilasciare ciascuna posizione per modificarne l’ordine.

Inserisci la tua posizione e destinazione. Tocca il pulsante a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Aggiungi fermata dal menu a discesa. Inserisci la tua fermata nel campo aggiuntivo fornito

La funzionalità multistop di Google Maps non è limitata ai tragitti giornalieri. Puoi aggiungere più fermate a Google Maps ogni volta che pianifichi un viaggio.

Come controllare il traffico e i ritardi sui tuoi spostamenti su Google Maps

Ora che il tuo tragitto giornaliero è impostato, è facile e veloce ricevere un aggiornamento sullo stato prima di uscire.

Apri Google Maps . Tocca la scheda Esplora nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Tocca il pulsante Lavoro nella parte superiore dello schermo. Tocca il pulsante Start nella parte inferiore dello schermo quando sei pronto per uscire.

Da questa schermata puoi visualizzare i potenziali ritardi associati al tuo tragitto giornaliero e altre informazioni che potrebbero influire sui tuoi viaggi.

Prendi una scorciatoia e crea una routine

Prenditi il ​​tempo oggi per pianificare il viaggio e Google Maps farà in modo che non dovrai più preoccupartene. Con notifiche in tempo reale e nuove funzionalità introdotte ogni anno, nessun’altra app di mappatura ha questo livello di intelligenza utile. Consigliamo sempre Google Maps per i spostamenti. Puoi dare un’occhiata ad alcuni dei nostri suggerimenti e trucchi preferiti di Google Maps per diventare un vero professionista del tragitto giornaliero.