Come salvare documenti e foto per l’archiviazione

L’archiviazione ha radici che risalgono a migliaia di anni fa e fornisce ancora oggi un modo per mantenere vivi i ricordi. Ma l’archiviazione tradizionale è stressante, considerando che è necessario tenere i documenti lontani da macchie, gocce, polvere, strappi e numerosi fattori. Dato che l’archiviazione digitale è ormai una realtà, è più semplice preservare i dati.

Puoi scansionare documenti sui tuoi tablet o telefoni Android in pochi secondi e archiviarli sul tuo computer o sulle app di archiviazione cloud. Anche comprimere i file è una soluzione efficace per risparmiare spazio e condividerli rapidamente. Se vuoi rendere disponibili le foto di famiglia o i documenti d’ufficio per le generazioni future, ecco come fare. Che cos’è l’archiviazione e come funziona? Archiviare significa conservare file preziosi che non utilizzi attivamente in un luogo sicuro per un periodo prolungato. A seconda delle tue preferenze, può riguardare hardware e software o armadi e scatole nella tua casa. Il suo scopo è mantenere i file lontani da danni in modo da poterli utilizzare in futuro. Puoi archiviare lettere, foto, documenti, giornali o video. L’archiviazione digitale offre un utilizzo più efficiente dello spazio di archiviazione, poiché è possibile salvare i dati in grandi volumi, duplicarli e ordinarli con pochi clic di pulsante. Se i tuoi file sono presenti sul tuo telefono o tablet, caricali rapidamente sulle app di archiviazione cloud e trasferiscili in una cartella sul tuo computer o disco rigido. Puoi anche salvare file pesanti in formati ZIP e trasportarli più velocemente tra i dispositivi. Ma se i tuoi documenti sono cartacei, scansionali sul tuo telefono per convertirli in formato digitale prima di archiviarli. Non dovrebbe essere difficile da fare poiché ci sono numerose app per scanner da scaricare online. Come archiviare le tue foto con Google Foto Google prevede di rinominare la funzione Archivio nella sua app Foto e mantenere la sua funzione principale, nascondendo le tue immagini dalla vista normale. È una buona soluzione per archiviare vecchie foto. Trovarli è facile poiché appaiono ancora negli album che hai creato, nelle cartelle sul tuo dispositivo e nei risultati di ricerca dell’app. Inoltre, Foto non li utilizzerà per creare brevi filmati e animazioni. Se non l’hai già fatto, attiva i backup automatici , altrimenti dovrai farlo manualmente. Quindi segui i passaggi seguenti per archiviare le tue immagini. Archivia le foto con Google Foto sull’app mobile Apri Google Foto . Premi a lungo le immagini che desideri nascondere per selezionarle. Tocca Sposta nell’archivio dalle opzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo. Per individuare le immagini archiviate, tocca la tua Libreria nell’angolo in basso a destra. Quindi seleziona Archivia

Archivia le foto con Google Foto sull’app Web

Vai su photos.google.com . Fai clic sul segno di spunta che appare sulle foto quando passi il mouse per selezionarle. Premi Maiusc + A per archiviarli. In alternativa, fai clic sull’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra. Quindi seleziona Archivia . Per individuare i tuoi file, fai clic su Archivia dalla barra laterale sinistra

Come archiviare foto e documenti in formato ZIP

Il formato ZIP è un contenitore in cui è possibile archiviare più file compressi. In questo modo, occupano meno spazio sul dispositivo host e consumano una quantità minima di dati quando li invii a un altro. Puoi effettuare la conversione con le funzionalità integrate sul tuo computer Chromebook , telefono o tablet Android e altri dispositivi.

Se il tuo dispositivo non ha questa funzionalità, scarica un’app di terze parti dal suo app store. Quando decomprimi un file sul tuo dispositivo , inverti il ​​processo di compressione e puoi recuperare i file nel loro formato originale. Ecco come comprimere i file con il file manager Samsung:

Apri il file manager Samsung. Viene visualizzato come I miei file nella schermata App. Tocca Memoria interna e cerca la foto o il documento che desideri comprimere Premi a lungo i file per selezionarli. Tocca Altro nell’angolo in basso a destra. Quindi seleziona Comprimi . Dai un nome al tuo file ZIP. Quindi, scegli un formato di compressione. 7-ZIP ti offre un rapporto di compressione più elevato, ma non puoi proteggerlo con password. Tocca Comprimi

Come archiviare foto e documenti con il cloud storage

Il backup e l’archiviazione sono concetti diversi. I backup si concentrano sul ripristino rapido dell’ultima versione dei dati quando perdi quella sul tuo dispositivo a causa di un incidente. Ad esempio, errore di sistema o danneggiamento dei file. Nel frattempo, archivi i dati quando sono vecchi e immutabili. Vuoi preservarlo perché non ne hai bisogno al momento, ma potresti farlo in futuro.

Puoi comunque caricare i tuoi file su app cloud per l’archiviazione poiché garantiscono una conservazione a lungo termine. Google Drive e Microsoft OneDrive sono tra le opzioni più popolari. I tuoi file rimarranno su Drive per sempre, ma li perderai se il tuo account rimarrà inattivo per due anni. OneDrive li memorizza anche in modo permanente e spetta a te eliminarli in qualsiasi momento. Se utilizzi un iPhone o altri dispositivi Apple, crea un account iCloud , poiché è il servizio di archiviazione proprietario di Apple.

Come archiviare foto e documenti su dischi rigidi

La masterizzazione è un metodo popolare per trasferire file del computer su compact disc (CD). È una buona alternativa alle soluzioni basate su Internet. Ma considerando l’evoluzione del panorama tecnologico, le persone ne utilizzano meno. I loro slot stanno scomparendo dai PC. Anche le unità a stato solido (SSD) e le unità flash non sono ideali a causa dei loro cicli di scrittura limitati.

In alternativa, utilizzare un disco rigido esterno o un NAS (Network Associated Storage). I dischi rigidi sono dispositivi portatili che archiviano dati e non richiedono alimentazione o connessione Internet per conservarli. Inoltre, puoi sovrascrivere i dati quanto vuoi. Per archiviare e accedere ai file è necessario collegarli alle porte USB dei dispositivi compatibili. Puoi archiviare file su un disco rigido per tre o più anni, a seconda della frequenza con cui lo usi e ne hai cura.

Pensa a un NAS come a uno spazio di archiviazione condiviso in cui tu e altri collegati alla stessa rete potete caricare dati. Tuttavia, puoi modificare le impostazioni di rete e determinare chi ha accesso. Il NAS richiede una connessione a un router tramite cavi Ethernet. È inoltre necessario collegarlo a una fonte di alimentazione. Successivamente, puoi mapparlo sul tuo computer, trattandolo come un’unità locale accessibile dal file manager.

Archivia sempre con un piano di backup

Quando scegli un metodo di archiviazione per i tuoi file, scegline uno che resista alla prova del tempo e dei fattori ambientali. È anche importante che il metodo sia scalabile man mano che i dati crescono. Qualunque sia la tua scelta, disponi sempre di un metodo di backup. Se salvi i file nel formato ZIP, copia il file ZIP su un disco rigido ed esegui il backup sul cloud. Puoi anche stampare copie fisiche per sicurezza.

VIA