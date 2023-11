Gli utenti di iPhone 14 ricevono SOS di emergenza gratis via satellite per un altro anno

Apple ha annunciato oggi che il suo servizio SOS emergenze tramite satellite verrà esteso per un ulteriore anno gratuito per gli attuali utenti di iPhone 14 . Apple originariamente concedeva ai nuovi possessori di ‌iPhone 14‌ due anni gratuiti dopo l’attivazione del dispositivo, che sarebbero scaduti a novembre 2024.

SOS Emergenza via Satellite è ora gratis per altri due anni a partire da oggi o al momento dell’attivazione di qualsiasi modello di ‌iPhone 14‌. Apple afferma che la prova gratuita sarà estesa per gli utenti di ‌iPhone 14‌ che hanno attivato il proprio dispositivo in qualsiasi paese che supporta SOS emergenze via satellite prima delle 00:00, ora del Pacifico, del 15 novembre 2023.

Disponibile su tutti i modelli ‌iPhone 14‌ e iPhone 15 , la funzione consente agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza via satellite quando la copertura cellulare e Wi-Fi non è disponibile. Gli utenti possono anche condividere la propria posizione via satellite nell’app Dov’è .

Con il servizio, Apple afferma che gli utenti possono inviare e ricevere messaggi in soli 15 secondi in condizioni di cielo sereno. Agli utenti viene richiesto di completare un breve questionario con informazioni vitali e l’interfaccia mostra quindi agli utenti dove nel cielo puntare il proprio iPhone per connettersi e inviare il messaggio iniziale. Questo messaggio include le risposte dell’utente al questionario, la posizione, l’altitudine, il livello della batteria dell’‌iPhone‌ e le informazioni sull’ID medico, se impostate.

Apple afferma che il servizio è progettato per funzionare all’aperto con una visione chiara del cielo. Apple avverte che il fogliame o altri ostacoli possono far sì che i messaggi di emergenza richiedano più tempo per l’invio o non riescano a inviarli, e la connettività satellitare potrebbe non funzionare in luoghi al di sopra di 62° di latitudine, come le parti settentrionali del Canada e dell’Alaska.

