I migliori siti per guardare la Serie A gratis

Il calcio è uno sport in grado di appassionare milioni di persone, e rappresenta uno degli hobby in assoluto più apprezzati in Italia. Non si fa riferimento soltanto al calcio giocato, ovviamente, ma anche alla visione delle partite della Serie A. Molti si chiedono se è possibile guardare i match della massima competizione tricolore gratuitamente, e soprattutto dove farlo. Si tratta di un argomento che richiede più di una informazione, visto che si entra in un campo abbastanza scivoloso e soprattutto molto serio, con implicazioni legali e penali.

Esistono davvero dei siti per guardare la Serie A gratis?

Sì, esistono, ma non sono legali. Si fa riferimento al pezzotto, ovvero ai sistemi che consentono ai provider non autorizzati di trasmettere senza i diritti d’autore i contenuti in streaming a pagamento, come nel caso delle partite di Serie A. Ovviamente, non trattandosi di un’attività lecita, chi sceglie di guardare le partite senza pagare corre grandi pericoli, che vengono specificati negli articoli online sui rischi IPTV pirata.

Ma quali sono i suddetti rischi? La legge italiana contro il pezzotto specifica a chiare lettere quanto segue: la visione e lo sfruttamento delle IPTV illegali comporta pene sia penali sia pecuniarie, con multe che possono arrivare fino a 5000 euro e con il possibile arresto dell’utente responsabile del crimine. Si tratta di cifre enormi, appositamente aumentate dalle nuove disposizioni del governo, con lo scopo di combattere un fenomeno che comporta danni incalcolabili al nostro tessuto sociale ed economico.

Ritornando alle partite di Serie A, gli unici contenuti che possono essere visti senza pagare sono la sintesi e i goal al termine dei match. In tal caso basta collegarsi ai canali social di Sky e DAZN, o a YouTube, per potersi godere questi video in modo del tutto legale. Viceversa, guardare le partite di Serie A gratis (occorre ripeterlo ancora una volta) significa fare qualcosa di molto pericoloso ed illegale, che potrebbe avere delle conseguenze pesanti sulla propria vita o sulla propria professione.

Le partite di Serie A in chiaro su DAZN dal 2024/2025

DAZN ha recentemente rinnovato l’accordo per la trasmissione delle partite di Serie A, estendendo il proprio contratto fino al 2029. Sono emerse alcune novità molto interessanti, soprattutto per chi desidera guardare la massima serie gratuitamente. Nello specifico, dal prossimo anno la nota emittente TV in streaming consentirà di sottoscrivere l’opzione “try and buy”, che a conti fatti ha delle caratteristiche in comune con il classico periodo di prova pre-acquisto.

Come funziona questo sistema? Non è affatto complesso da spiegare. In pratica, i tifosi avranno la possibilità di guardare un massimo di 5 partite di Serie A gratuitamente, prima di sottoscrivere un regolare abbonamento a pagamento. Ci sono, però, alcuni dettagli cruciali che devono essere sottolineati. Sarà infatti DAZN a scegliere quali partite trasmettere in chiaro, che si scopriranno nella prossima stagione.

Occorre ripetere che il sistema del try and buy verrà attivato ad agosto 2024: dunque quest’anno non ci sono modi per vedere la Serie A gratuitamente e legalmente.