Il lavoro interno del modem 5G di Apple deve affrontare ulteriori ritardi

Apple continua ad avere problemi nel tentativo di sviluppare un modem 5G per sostituire i modem 5G di Qualcomm nell’iPhone e in altri prodotti, riferisce Mark Gurman di Bloomberg .

Nel 2019 Apple ha acquisito la maggior parte del business degli smartphone di Intel e ha avviato un serio sforzo per sviluppare il proprio hardware modem, ma il progetto ha subito molteplici battute d’arresto. Apple è ancora a “anni di distanza” dalla creazione di un chip in grado di funzionare altrettanto bene o meglio dei chip della rivale Qualcomm.

L’azienda di Cupertino inizialmente voleva avere un chip modem interno pronto per l’uso entro il 2024, un obiettivo che non poteva essere raggiunto, e ora Gurman afferma che anche Apple mancherà una tempistica di lancio estesa alla primavera del 2025. Per ora il lancio del chip modem è stato posticipato alla fine del 2025 o all’inizio del 2026 e Apple sta ancora pianificando di introdurre la tecnologia in una versione a basso costo dell’iPhone SE .

Si dice che lo sviluppo di un chip modem sia nelle fasi iniziali e “potrebbe rimanere indietro di anni rispetto alla concorrenza”. Una versione in sviluppo non supporta la tecnologia mmWave più veloce e Apple ha anche riscontrato problemi con il codice Intel con cui ha lavorato. Sono state necessarie riscritture e l’aggiunta di nuove funzionalità ha causato l’interruzione di funzionalità esistenti, inoltre Apple deve stare attenta a non violare i brevetti Qualcomm durante lo sviluppo del chip.

“Perché pensassimo di poter prendere un progetto fallito da Intel e in qualche modo riuscirci è un mistero”, avrebbe detto a Gurman un dipendente Apple. Si dice anche che il gruppo delle tecnologie hardware di Apple sia “espresso” in numerosi progetti, il che porta a difficoltà nella risoluzione dei bug.

L’insoddisfazione di Apple nei confronti di Qualcomm è emersa nel 2017, quando Apple ha citato in giudizio Qualcomm per aver ingiustamente raccolto royalties per tecnologie con cui non aveva nulla a che fare. Apple era del parere che Qualcomm chiedesse troppo per la sua tecnologia di chip modem.

Con la linea ‌iPhone‌ 11, Apple ha potuto rinunciare all’utilizzo dei chip Qualcomm, dotando invece gli iPhone di chip Intel, ma il rapporto tra Intel e Apple è stato di breve durata. Dopo il lancio dell’‌iPhone‌ 11, Apple voleva continuare a utilizzare i chip Intel per i suoi primi iPhone 5G, i modelli ‌iPhone‌ 12, ma Intel non poteva produrre chip 5G che fossero all’altezza degli standard Apple .

VIA