iPhone 16 potrebbe essere dotato di un display OLED Samsung più efficiente dal punto di vista energetico

L’iPhone 16 del prossimo anno potrebbe presentare un display più efficiente dal punto di vista energetico grazie a un nuovo set di materiali OLED che, secondo quanto riferito, è stato sviluppato da Samsung appositamente per Apple.

Un set di materiali comprende una varietà di componenti per schermi OLED, come gli strati di copertura (CPL), che regolano le caratteristiche ottiche dello schermo. Ogni componente viene prodotto da un produttore specializzato e fornito a Samsung, che poi li utilizza per costruire il pannello OLED finale.

Una diversa composizione dei materiali nel set può alterare le caratteristiche del pannello OLED, come durata, luminosità, precisione del colore o efficienza di produzione.

Ad aprile, The Elec aveva riferito che Samsung stava utilizzando il suo set di materiali “M12” per i modelli iPhone 15 di quest’anno , sviluppando allo stesso tempo un nuovo set di materiali OLED, soprannominato “M14”, specifico per gli iPhone Apple del 2024. Il motivo preciso dello sviluppo non era noto all’epoca, ma un nuovo rapporto del quotidiano in lingua coreana suggerisce che potrebbe essere correlato al miglioramento dell’efficienza energetica del pannello OLED.

Citando l’analista coreano di Ubi Research Daejeong Yoon, The Elec ora riferisce che la roadmap di sviluppo OLED di Samsung si è concentrata sulla sostituzione dei materiali fluorescenti blu con una fosforescenza blu che potrebbe ridurre il consumo energetico complessivo di un pannello OLED.

Secondo Yoon, Samsung originariamente intendeva utilizzare il materiale più efficiente dal punto di vista energetico nei pannelli OLED sviluppati per una varietà di telefoni pieghevoli nel 2024, ma non è facile da sviluppare e Samsung potrebbe invece riservarlo al set di materiali M14 di Apple.

“Dopo l’‌iPhone 16‌ del prossimo anno, M14 verrà applicato all’iPhone 17 nel 2025 e il periodo di applicazione per il set di materiali OLED dell’‌iPhone‌ di Apple aumenterà a due anni”, ha affermato Yoon.

Secondo diverse fonti , ‌iPhone 16‌ Pro e ‌iPhone 16‌ Pro Max dovrebbero avere display di dimensioni maggiori . L’‌iPhone 16‌ Pro avrà un display da 6,27 pollici (arrotondato a 6,3), mentre l’‌iPhone 16‌ Pro Max dovrebbe avere un display da 6,85 pollici (arrotondato a 6,9).

Un precedente rapporto di settembre suggeriva che i pannelli OLED di ‌iPhone 16‌ potrebbero utilizzare la tecnologia delle microlenti per mantenere o aumentare la luminosità dei display riducendone potenzialmente il consumo energetico.

Nel frattempo, un precedente rapporto di maggio affermava che Apple intende produrre in serie display microLED più avanzati al fine di ridurre la propria dipendenza da Samsung e aumentare il proprio controllo sull’offerta, ponendo le basi per realizzare il suo obiettivo finale di portare la tecnologia di prossima generazione sugli iPhone. .

