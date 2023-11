La migliore VPN gratuita nel 2023

Potresti aver incontrato commentatori online che affermano che semplicemente non vale la pena scaricare VPN gratuite. Si può sostenere che non funzionano in modo sufficientemente efficace o possono addirittura essere dannosi per l’utente, e c’è un fondo di verità in questo, in particolare se ne selezioni uno non raccomandato da una fonte attendibile come Android Police.

Ma per determinati usi, le migliori VPN gratuite possono effettivamente essere strumenti davvero utili che renderanno la tua esperienza online più sicura, trasferiranno il tuo IP in altre parti del mondo o ti aiuteranno a guardare i nuovi film in streaming più interessanti in vacanza, senza i costi mensili associati . con le migliori VPN .

Questa guida elimina le congetture, presentando le migliori app VPN gratuite. Alcuni hanno limiti di dati, altri limitano la larghezza di banda e non tutti forniscono la stessa selezione di server, ma con i nostri consigli puoi capire qual è quello giusto per te e navigare senza rischi.