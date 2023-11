Supporto Apple Wi-Fi 6E: cosa devono sapere gli utenti iPhone, iPad e Mac

Wi-Fi 6E, l’ultimo progresso nella tecnologia Wi-Fi, offre numerosi vantaggi se abilitato sul tuo iPhone o Mac, ma può anche causare problemi. Questo articolo spiega cos’è il Wi-Fi 6E, quali dispositivi Apple lo supportano e come disattivarlo in caso di problemi.

Cos’è il Wi-Fi 6E?

Il Wi-Fi 6 funziona sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz, mentre il Wi-Fi 6E funziona anche sulla banda da 6 GHz per una maggiore larghezza di banda. Wi-Fi 6E offre velocità wireless più elevate, minore latenza e minori interferenze di segnale, purché un dispositivo supportato sia connesso a un router Wi-Fi 6E, disponibile da marchi come TP-Link, Asus e Netgear.

Wi-Fi 6E può gestire più connessioni simultanee senza diminuire le prestazioni, rendendolo ideale per ambienti con molti dispositivi connessi, come case intelligenti e uffici moderni.

Il mio dispositivo Apple supporta Wi-Fi 6E?

Dato che il Wi-Fi 6E è relativamente nuovo, non tutti i dispositivi lo supportano ancora. Ciò significa che potresti non essere in grado di sfruttare appieno le sue funzionalità se altri dispositivi nella tua rete non sono compatibili con Wi-Fi 6E. I dispositivi Apple che supportano lo standard sono i seguenti:

iMac (24 pollici, novembre 2023)

MacBook Pro (14 pollici, novembre 2023)

MacBook Pro (16 pollici, novembre 2023)

MacBook Pro (14 pollici, 2023) o MacBook Pro (16 pollici, 2023)

Macmini (2023)

Mac Studio (2023)

Mac Pro (2023)

iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max

iPad Pro 11 pollici (4a generazione) o iPad Pro 12,9 pollici (6a generazione)

Utilizzo delle reti Wi-Fi 6E

Per utilizzare una rete Wi-Fi 6E con un dispositivo Apple, è necessario un router Wi-Fi 6E con le bande da 2,4 GHz o 5 GHz abilitate. Per ottenere le migliori prestazioni Wi-Fi, Apple consiglia di utilizzare un unico nome di rete sulle bande da 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz del router. In caso contrario, il tuo dispositivo Apple identificherà la rete come avente “compatibilità limitata” e l’esperienza complessiva con alcune attività sulla rete potrebbe non essere quella prevista.

Disattivazione delle reti Wi-Fi 6E

La banda di frequenza da 6 GHz può avere una portata più breve e una minore capacità di penetrare muri e altri ostacoli rispetto alla banda inferiore da 2,4 GHz. Ciò potrebbe richiedere un posizionamento più strategico dei router o l’uso di range extender in spazi più ampi. Inoltre, se il tuo Mac riscontra i problemi di “connettività limitata” descritti sopra, ciò potrebbe potenzialmente comportare un aumento del consumo energetico del Mac, che potrebbe influire sulla durata della batteria.

Fortunatamente, se riscontri problemi con una rete Wi-Fi 6E, puoi disattivare la modalità Wi-Fi 6E per quella rete e il tuo dispositivo Apple non utilizzerà più la banda a 6 GHz di quella rete.

Su Mac

Fai clic sul logo Apple () nella barra dei menu e seleziona Impostazioni di sistema . Fai clic su Wi-Fi nella colonna laterale. Fai clic su Dettagli accanto al nome della rete Wi-Fi 6E a cui sei connesso. Dal menu a comparsa accanto a “Modalità Wi-Fi 6E”, scegli Disattiva .

Su iPhone e iPad

Apri l’ app Impostazioni e tocca Wi-Fi .

Tocca il nome della rete Wi-Fi 6E a cui sei connesso. Tocca Modalità Wi-Fi 6E , quindi tocca Disattiva .

Tieni presente che il Wi-Fi 6E non è disponibile nella Cina continentale, mentre in Giappone il Wi-Fi 6E richiede iOS 16.2 o successivo o macOS 13.2 o successivo.

VIA