WhatsApp ora ti consente di nascondere il tuo indirizzo IP durante le chiamate

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità di privacy che ti consente di nascondere il tuo indirizzo IP a chiunque chiami tramite la piattaforma di comunicazione crittografata.

Allo stato attuale, le chiamate individuali su WhatsApp vengono stabilite come una connessione peer-to-peer diretta tra gli utenti. Sebbene ciò garantisca la migliore qualità vocale possibile, significa che i dispositivi collegati devono rivelarsi reciprocamente i propri indirizzi IP.

Secondo WhatsApp, la nuova impostazione sulla privacy introdotta oggi funziona in modo diverso inoltrando tutte le tue chiamate attraverso i server di WhatsApp per offuscare la tua posizione, anziché collegarti direttamente alla persona che stai chiamando. Gli ingegneri di Meta hanno elaborato la funzionalità in un post sul blog :

Allo stesso tempo, tutte le chiamate inoltrate tramite i server di WhatsApp rimangono crittografate end-to-end, quindi nessuno, nemmeno WhatsApp, può ascoltarle.

Prima di prendere in considerazione l’utilizzo della nuova impostazione sulla privacy dell’inoltro delle chiamate, WhatsApp consiglia di tenere presente che di conseguenza la qualità delle chiamate potrebbe essere ridotta. Per abilitare l’impostazione, assicurati di aver aggiornato all’ultima versione di WhatsApp, quindi segui questi passaggi.

In WhatsApp, tocca Impostazioni ➝ Privacy . Tocca Avanzate . Attiva l’interruttore accanto a Proteggi indirizzo IP nelle chiamate

Tieni presente che le chiamate di gruppo vengono sempre inoltrate tramite i server di WhatsApp per impostazione predefinita.

A giugno, WhatsApp ha aggiunto la funzionalità Silenzia chiamanti sconosciuti per la piattaforma di messaggistica crittografata. Come l’opzione simile in iOS, la funzionalità è progettata per escludere automaticamente spam, truffe e chiamate da persone sconosciute per una maggiore protezione.

