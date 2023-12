Alcuni chip di silicio Apple saranno presto prodotti e confezionati negli Stati Uniti

Nell’ambito dei suoi sforzi per espandere la propria produzione negli Stati Uniti, Apple ha annunciato oggi che Amkor confezionirà alcuni chip di silicio Apple nel suo nuovo stabilimento in costruzione a Peoria, in Arizona. I chip verranno prodotti in una vicina fabbrica TSMC, quindi Amkor si occuperà dell’imballaggio, un passaggio finale che protegge il chip da danni fisici.

Secondo l’annuncio, Amkor investirà circa 2 miliardi di dollari nella struttura, che una volta completata darà lavoro a più di 2.000 persone.

“Apple è profondamente impegnata per il futuro della produzione americana e continueremo ad espandere i nostri investimenti qui negli Stati Uniti”, ha affermato Jeff Williams, direttore operativo di Apple, in un comunicato stampa. “Il silicio Apple ha sbloccato nuovi livelli di prestazioni per i nostri utenti, consentendo loro di fare cose che non avrebbero mai potuto fare prima, e siamo entusiasti che il silicio Apple sarà presto prodotto e confezionato in Arizona.”

