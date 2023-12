Android o iOS: quale piattaforma è meglio per giocare su mobile?

Oggi vi sono moltissime piattaforme e software che sviluppano dispositivi e sistemi operativi di natura e caratteristiche differenti. Tra i più blasonati e riconosciuti sul mercato attuale troviamo ovviamente quelli di casa Microsoft ed Apple a farla da padrone. Due aziende e firme che rappresentano una certezza in questo settore, che fa della tecnologia e la sua evoluzione uno studio costante nel tempo. Poi troviamo come detto i sistemi operativi che consentono a tali macchine potentissime di agire al meglio: stiamo parlando di Android ed iOS. Il primo più presente su smartphone e tablet generici, il secondo prettamente su quelli di casa Apple. Vediamo in questo caso più nel dettaglio quale piattaforma è migliore per giocare su mobile e dunque si presta meglio per specifiche tecniche a questa forma di intrattenimento.

Android vs iOS in chiave ludica smartphone

Incentriamo l’attenzione dopo la doverosa premessa generale sulla componente smartphone legata ai giochi e quindi all’accezione ludica. Qual è per tanto il sistema operativo migliore tra Android ed iOS per la finalità gaming mobile? La risposta è presto data: entrambe le piattaforme consentono un ottimo funzionamento ed acceso alle App di gioco su smartphone. Ovviamente ci sono delle differenze da sottolineare per ciò che concerne la quantità di App di questo tipo disponibili sui rispettivi Store e la qualità degli stessi. Due elementi che fanno la differenza a seconda anche della preferenza di gioco e di esperienza di gaming dell’utente. Essa, infatti, rappresenta una discriminante fondamentale in funzione della ricerca ludica mobile.

Qualità e quantità di gioco su Android ed iOS

Come evidenziato dunque nel paragrafo precedente sono due le discriminanti che differenziano l’esperienza di gaming su smartphone Android ed iOS. La qualità e la quantità di applicativi rivolti alla suddetta finalità di intrattenimento. Per quanto riguarda Android essa è di certo limitata, sia sul piano del numero di App di gioco che per il livello che queste ultime raggiungono tecnicamente e strategicamente. Diverso il discorso per il sistema operativo di casa Apple, il quale sfrutta a pieno il proprio potenziale mettendo a disposizione dell’utente giochi di pregevole fattura e che girano ottimamente. Nonostante questa prima descrizione faccia propendere la scelta verso smartphone con iOS per giocare al meglio, in realtà occorre specificare che anche Android si difende bene ad un livello appena sotto quello Apple. Ma la differenza è figlia anche e soprattutto di un processore e potenzialità di base decisamente di caratura diversa. Non a caso i dispositivi Apple vengono spesso impiegati per mansioni che richiedono specifiche tecniche elevate e quelli Android invece per un uso più comune e generico. Per quanto concerne il gioco, i migliori casinò su mobile non fanno grosse differenze. Ciò a testimonianza di quanto la preferenza in termini di esperienza ludica sia determinante per far ricadere la scelta su un sistema operativo piuttosto che l’altro.

Open source e altri fattori divergenti

In ultimo esaminiamo la questione open source quale altro fattore essenziale nella differenza di proposta ludica tra Android ed iOS su smartphone. Infatti questa caratteristica del sistema operativo del robottino gli permette di essere aperto ad applicazioni di terzi ed avere dunque un vantaggio numerico e quantitativo per lo Store. Aspetto che non è presente invece sui dispositivi iOS essendo quest’ultimo un sistema chiuso e quindi basato unicamente sul proprio essere. Maggiore qualità per casa Apple ma a discapito di una pluralità di opzioni di gioco che ha Android come principale esponente. L’equilibrio in ultima analisi regna sovrano quando si parla di giochi mobile per i sistemi in questione.