Apple aggiunge nuove funzionalità a Final Cut Pro, iMovie, Motion, Compressor e Logic Pro

Apple ha rilasciato oggi gli aggiornamenti per i suoi software Final Cut Pro, iMovie, Motion, Compressor e Logic Pro, introducendo nuove funzionalità e ottimizzazioni. Apple ha annunciato gli aggiornamenti di Final Cut Pro per iPad e Mac all’inizio di questo mese e ora li ha lanciati.

Final Cut Pro su Mac è stato aggiornato con miglioramenti organizzativi come lo scorrimento automatico della timeline. Gli utenti potranno mantenere le proprie clip in vista durante la riproduzione, con la possibilità di regolare la visualizzazione utilizzando le scorciatoie da tastiera o l’opzione Zoom.

L’organizzazione della timeline è visibile a colpo d’occhio ed è più semplice differenziare le clip in base al ruolo assegnato utilizzando colori distinti. Apple ha anche aggiunto strumenti per ripulire sezioni complesse della timeline e mettere a punto le modifiche combinando clip connesse sovrapposte in un’unica trama connessa.

Sui Mac Apple Silicon, l’esportazione di progetti in H.264 e HEVC è più veloce di prima poiché Final Cut Pro è in grado di inviare segmenti video ai motori multimediali disponibili per l’elaborazione simultanea.

Su ‌iPad‌, la versione aggiornata di Final Cut Pro include funzionalità di voiceover che consentono ai creatori di registrare narrazione e audio direttamente nella timeline con ‌iPad‌. Nella modalità fotocamera professionale, la stabilizzazione ora migliora le riprese mosse per ottenere video più fluidi e sono disponibili nuove opzioni per combinare clip collegate. L’editing viene velocizzato grazie a nuove scorciatoie da tastiera per la voce fuori campo e il raggruppamento di clip, oltre a nuovi titoli e preimpostazioni per la classificazione del colore.

iMovie e Compressor includono le stesse ottimizzazioni per l’esportazione dei file sui computer M1 Max , M1 Ultra , M2 Max, ‌M2‌ Ultra e M3 Max. iMovie include anche nuove opzioni per la creazione di pacchetti stereoscopici per iTunes Store e il supporto per JSON e XML durante l’esportazione batch di invii utilizzando la riga di comando.

Motion ha apportato miglioramenti all’Object Tracker sui Mac con silicio Apple e, per Logic Pro, Apple ha aggiunto correzioni di bug.

Final Cut Pro per Mac ha un prezzo di $ 300 e Final Cut Pro per ‌iPad‌ ha un prezzo di $ 4,99 al mese o $ 49 all’anno. Compressor e Motion per Mac hanno un prezzo di $ 50 ciascuno, Logic Pro costa $ 200 e iMovie è gratuito.

