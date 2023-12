Apple espande la riparazione self-service in Europa, ora copre iPhone 15 e Mac M2

Apple ha annunciato oggi di aver ampliato il suo programma di riparazione self-service per coprire la linea iPhone 15 e i modelli Mac dotati di chip M2, incluso il MacBook Pro da 14 e 16 pollici, MacBook Air da 15 pollici, Mac mini, Mac Pro e Mac Studio.

Apple ha inoltre affermato che la riparazione self-service è ora disponibile per gli utenti Apple in altri 24 paesi europei, tra cui Croazia, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera. Con quest’ultima espansione, Self Service Repair ora supporta 35 prodotti Apple in 33 paesi e 24 lingue.

Inoltre, Apple Diagnostics for Self Service Repair è disponibile oggi negli Stati Uniti per iPhone e Mac , con disponibilità in Europa prevista per il prossimo anno. Destinate agli utenti con le conoscenze e l’esperienza necessarie per riparare i dispositivi Apple, le sessioni di risoluzione dei problemi di Apple Diagnostics offrono ai clienti la stessa capacità dei fornitori di servizi autorizzati Apple e dei fornitori di riparazioni indipendenti di testare i dispositivi per funzionalità e prestazioni ottimali delle parti, oltre a identificare quali parti potrebbero necessitare di riparazione .

Lanciato nel 2022, il programma di riparazione self-service di Apple è progettato per consentire ai proprietari di dispositivi Apple di eseguire le proprie riparazioni nelle proprie case utilizzando parti, manuali di riparazione e strumenti Apple.

Per eseguire una riparazione, i clienti devono prima consultare il manuale di riparazione del loro prodotto e la riparazione specifica sul sito Web di supporto di Apple. Successivamente, potranno ordinare le parti e gli strumenti necessari dal negozio di riparazione self-service e iniziare la riparazione.

Il programma fa parte degli sforzi di Apple per “espandere ulteriormente l’accesso alle riparazioni”, secondo la società. Detto questo, Apple avverte che la “stragrande maggioranza” dei clienti dovrebbe comunque rivolgersi a un fornitore di servizi di riparazione professionale, come un Apple Store, per assicurarsi che i propri dispositivi vengano riparati in modo sicuro e affidabile.

